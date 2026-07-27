Internet in vacanza a prezzo scontato: fino al 15% in meno sulle eSIM di Airalo

Copertura flessibile a prezzi vantaggiosi in più di 200 località sparse per il mondo così da accontentare tutti.
Federico Pisanu
Pubblicato il 27 lug 2026
Internet in vacanza a prezzo scontato: fino al 15% in meno sulle eSIM di Airalo
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L’abitudine a restare connessi a ogni ora del giorno è ormai irrinunciabile per tanti, anche per chi in questi giorni sta per lasciare l’Italia per trascorrere una o due settimane all’estero in vacanza. Al di fuori dei confini Ue c’è però il problema dei costi del roaming, che rendono proibitivo l’utilizzo di Internet.

La soluzione? L’acquisto di un piano eSIM dedicato con cui si ottiene un tot di dati da utilizzare in quel determinato Paese o quella determinata area geografica. Tra i fornitori di eSIM più affidabili e allo stesso tempo convenienti si annovera Airalo, che promette fino al 15% di sconto sui suoi piani utilizzando il codice promozionale ESIMTECH15.

Pagina offerta eSIM Airalo

esim airalo stati uniti

Il coupon ESIMTECH15 è valido per gli utenti che sottoscrivono un piano eSIM con Airalo per la prima volta. Per tutti gli altri invece viene messo a disposizione il codice ESIMTECH10, attraverso cui si ottiene uno sconto del 10%.

Detto questo, la proposta di Airalo si divide tra pacchetti eSIM standard e pacchetti eSIM con dati illimitati. Volendo dare un’occhiata ai prezzi, prendiamo come esempio i piani eSIM proposti per un viaggio negli Stati Uniti d’America, una delle mete più ambite in assoluto dai viaggiatori italiani, specialmente durante la stagione estiva.

Pacchetti dati standard

  • 3 giorni: 1 Giga a 4 euro
  • 3 giorni: 3 Giga a 8 euro
  • 7 giorni: 3 Giga a 8,50 euro
  • 7 giorni: 5 Giga a 11,50 euro
  • 7 giorni: 10 Giga a 19,50 euro
  • 15 giorni: 5 Giga a 12 euro
  • 15 giorni: 10 Giga a 20 euro
  • 15 giorni: 20 Giga a 33 euro
  • 30 giorni: 5 Giga a 12,50 euro
  • 30 giorni: 10 Giga a 20,50 euro
  • 30 giorni: 20 Giga a 33 euro

Pacchetti dati illimitati

  • 3 giorni di dati illimitati a 10,50 euro
  • 5 giorni di dati illimitati a 17 euro
  • 10 giorni di dati illimitati a 31 euro
  • 15 giorni di dati illimitati a 43,50 euro
  • 30 giorni di dati illimitati a 62,50 euro
Pagina offerta eSIM Airalo

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