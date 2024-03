Internxt, sicurezza totale dei tuoi dati: 23% di risparmio

Chi è in grado di promettere la sicurezza totale dei tuoi dati, senza farti spendere troppo? Il servizio cloud storage di Internxt, che ora viene offerto con uno sconto del 23%. Questa è l’opportunità che aspettavi per mettere in una botte di ferro i tuoi file più importanti. Questo servizio cloud, in effetti, garantisce la massima protezione grazie ai sistemi più moderni di crittografia.

Stiamo parlando della crittografia end-to-end, che mette al sicuro ogni dato. Internxt fa anche della trasparenza e dell’approccio open-source due concetti filosofici, assicurando che ogni utente mantenga il pieno controllo dei propri dati.

Sicurezza totale a prezzi davvero vantaggiosi

Il profumo della primavera comincia a farsi sentire. Per festeggiare l’arrivo della nuova stagione, Internxt ha lanciato una promo con sconto del 23% su tutti i suoi piani cloud. Ecco quanto costano adesso:

piano da 200GB a soli 45,99 euro all’anno, invece di 59.88 euro.

a soli all’anno, invece di 59.88 euro. 2TB a soli 109,99 euro all’anno, invece di 119.88 euro.

a soli all’anno, invece di 119.88 euro. 5TB a soli 199.99 euro all’anno, invece di 239.88 euro.

a soli all’anno, invece di 239.88 euro. 10TB a soli 299,99 euro all’anno, invece di 359.88 euro.

Ogni piano offre funzionalità avanzate per la protezione dei tuoi dati, con crittografia zero-knowledge AES-256 che assicura che solo tu possa accedere ai tuoi file. Internxt è disponibile su tutte le piattaforme, inclusa Linux, permettendoti di sincronizzare i tuoi file e foto con facilità.

Approfitta ora di questa offerta per assicurarti un servizio cloud che pone la tua privacy al primo posto e offre sicurezza totale. Con Internxt, ogni byte di informazione è custodito con la massima attenzione, permettendoti di lavorare e navigare con la certezza che i tuoi dati siano sempre protetti.

Scegliere Internxt significa optare per una soluzione che valorizza i tuoi dati, offrendoti tranquillità e controllo completo.