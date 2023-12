Investire 100$: il potenziale di Celestia vs. NuggetRush per rendimenti top

Binance ha presentato tre nuove coppie di trading con Celestia (TIA). Secondo gli analisti, questa mossa potrebbe favorire la rapida ascesa di TIA dalla fine di ottobre.

NuggetRush (NUGX) sta conquistando la community delle criptovalute dopo aver presentato un ecosistema di gioco che offre oro e preziose ricompense NFT. Il valore di prevendita del progetto è cresciuto del 50%. Ma riuscirà a diventare uno dei migliori progetti di DeFi? Discutiamone

Celestia potrebbe fare un ulteriore balzo in avanti grazie alla quotazione su Binance

Celestia (TIA) potrebbe continuare il suo notevole rialzo dopo ottobre grazie alla sua recente quotazione su Binance. Il 23 dicembre, Binance ha annunciato tre nuove coppie di trading con Celestia. La notizia arriva in seguito alla forte crescita di Celestia nei mesi di novembre e dicembre.

Il 31 ottobre TIA era quotata a 2,31$. Più di un mese dopo, TIA è balzata del 284,84% a 8,89$ il 1° dicembre. TIA ha continuato la sua notevole impennata, con un balzo del 59,1% a 14,15$ il 15 dicembre.

Celestia è cresciuta di oltre il 500% dalla fine di ottobre, quando ha lanciato i suoi principali servizi di rete. Gli analisti si aspettano che questa forte crescita continui grazie alla recente partnership tra Polygon e Celestia (TIA). Inoltre, le nuove coppie di trading con Celestia su Binance potrebbero aumentare significativamente la sua domanda, spingendo così TIA a salire del 21,2% a 17,15 $.

NuggetRush: avventure minerarie che offrono ricompense d’oro

NuggetRush (NUGX) rappresenta il futuro del settore GameFi. Si tratta di un viaggio P2E unico nel suo genere in un mondo virtuale pieno di tesori minerari. I giocatori possono esplorare vasti paesaggi pieni di tesori minerari. I giocatori devono poi prendere decisioni strategiche e gestire le risorse per far sì che le loro operazioni minerarie diventino finanziariamente redditizie.

L’universo di gioco di NuggetRush (NUGX) permette ai giocatori di unirsi per competere per ottenere ricompense di gruppo. Questo significa che le meme coin presenti in NuggetRush (NUGX) sono utili alla partecipazione della community. I giocatori possono anche scegliere di intraprendere missioni in solitaria nel tentativo di guadagnare le ricompense del gioco.

NuggetRush è ricco di personaggi NFT esperti nell’estrazione mineraria artigianale. Questi personaggi aiuteranno i giocatori a costruire operazioni minerarie redditizie. I soldi si ottengono vendendo le risorse scavate e altri oggetti da collezione sul mercato della piattaforma. Al fine di accumulare ricchezza più velocemente, i giocatori esploreranno più territori e stabiliranno nuove operazioni minerarie.

Una delle caratteristiche principali di NuggetRush (NUGX) è il servizio di staking degli NFT. Il servizio premia i giocatori con interessanti APY per il mantenimento dei loro NFT per un periodo di tempo prestabilito. Offrendo diversi modi per guadagnare, NuggetRush potrebbe diventare uno dei progetti NFT più popolari.

La prevendita di NUGX ha scioccato molti esperti dopo aver raccolto 1,3 milioni di dollari al quarto round della prevendita. Inoltre, la sua ICO blockchain ha venduto oltre 110 milioni di token. NUGX ha un valore di 0,01 $ nel primo round della prevendita. Al quarto round, il valore di NUGX è balzato del 50% a 0,015 $. NUGX crescerà al suo valore di quotazione di 0,02 $ e sarà quotata sui principali exchange!

