Poche ore fa Apple ha rilasciato la seconda beta di iOS 17.3, scaricabile come al solito da tutti gli sviluppatori registrati al programma offerto dal gigante di Cupertino. Come è noto, le beta possono portare con sé bug e prestazioni instabili (non a caso è sconsigliabile l’installazione sul dispositivo principale), ma nessuno si aspettava un esito così disastroso.

Nel giro di pochi minuti, forum e social network sono stati invasi di segnalazioni di utenti che si sono ritrovati con un iPhone in boot loop, ovvero bloccato sulla rotellina del caricamento e dunque impossibile da utilizzare. Il problema si risolve facilmente installando precedenti versioni di iOS 17 (le poche disponibili), ma solo per quegli utenti che possono contare su un precedente backup.

Apple ritira iOS 17.3 Beta 2 dopo le segnalazioni degli utenti

Quanto successo nel giro di poche ore non è passato in osservato. Apple ha preso subito provvedimenti e ha ritirato la seconda beta di iOS 17.3 (anche di iPadOS 17.3) dal Developer Center. E non è più scaricabile nemmeno via OTA.

Il colosso di Cupertino lavorerà nell’arco della giornata per risolvere il bug e rilasciare nuovamente il software in versione beta, fondamentale per mettere alla prova le novità e – nel caso – scovare altre anomalie.

A proposito del bug, sembra sia legato alla funzione Tocco Posteriore, che in tanti utilizzano per aprire rapidamente il centro di controllo, acquisire uno screenshot e altro ancora.

Le altre beta

Non dovrebbero invece esserci problemi con le seconde versioni beta di macOS Sonoma 14.3, watchOS 10.3 e tvOS 17.3, tutte regolarmente disponibili al download.