iOS 18.1: adesso si potrà finalmente cambiare e-mail primaria di iCloud

L’aggiornamento iOS 18.1 consentirà finalmente agli utenti iPhone di modificare il proprio indirizzo email principale direttamente dal proprio dispositivi. Ciò include quelli con indirizzi email iCloud.com, mac.com o me.com. Questo cambiamento rappresenta un significativo discostamento dalla precedente politica di Apple e offre agli utenti maggiore flessibilità nella gestione dei propri account.

Prima di iOS 18.1, non era possibile modificare l’indirizzo email iCloud principale. Nel caso in cui gli utenti si fossero pentiti della loro scelta iniziale o magari non avesser più voluto utilizzare un determinato indirizzo, restavano per sempre bloccati. L’unica soluzione era creare indirizzi email “alias” che potessero essere utilizzati per vari scopi.

Ora cambia tutto: con iOS 18.1 gli utenti Apple potranno cambiare il loro indirizzo iClou principale

Con questo aggiornamento, Apple ha semplificato finalmente il processo per modificare la mail primaria. Gli utenti possono ora modificare l’indirizzo email principale associato al proprio account Apple (precedentemente noto come ID Apple). Dopo averlo modificato, si può utilizzare il nuovo indirizzo o quello vecchio per accedere. Ciò elimina il fastidio che si aveva in precedenza di eliminare la vecchia email e verificare nuovamente la propria identità per sceglierne una nuova.

Anche nel caso in cui si utilizzasse un cosiddetto alias, l’indirizzo email principale era comunque visibile agli altri in determinate situazioni. Ad esempio, quando si inviano richieste di condivisione o collaborazione su documenti o quando si inviano inviti tramite l’app Calendario, verrà visualizzata la email principale dell’utente. Questo potrebbe essere un problema di privacy per alcune persone.

Questa modifica è particolarmente utile per coloro che inizialmente hanno selezionato un indirizzo @icloud.com, @mac.com o @me.com che non desiderano più utilizzare. Forse hanno scelto un indirizzo meno serio e ora ne preferiscono uno più professionale o forse le loro circostanze sono cambiate e hanno bisogno semplicemente di un indirizzo email principale diverso. Tutto dunque è cambiato, finalmente.