Trasferire dati da Google Foto a Apple iCloud gratis e in modo diretto

Era il 2018 quando alcuni tra i “big” del settore dello storage cloud lanciavano Data Transfer Initiative. L’obiettivo era quello di facilitare il trasferimento dei dati da un servizio all’altro, senza costringere gli utenti a scaricare tutte le informazioni in locale ed effettuare un nuovo upload sulla piattaforma concorrente.

Google ed Apple hanno congiuntamente presentato un nuovo servizio che permette agli utenti di trasferire foto e video da Google Foto a Foto di iCloud, in modo diretto e senza inutili complicazioni. La novità va ad aggiungersi alla funzione già in essere che consente l’invio di foto e video da Foto di iCloud a Google Foto. La Mela ne parla in questo documento di supporto: basta accedere a Dati e privacy con il proprio ID Apple quindi fare clic su Trasferisci una copia dei tuoi dati.

Come copiare foto e video da Google Foto a Foto di iCloud

Da metà luglio 2024, come spiegato nella pagina dedicata all’iniziativa, gli utenti possono chiedere il trasferimento diretto di foto e video da Google Foto alla piattaforma Apple iCloud.

Fino ad oggi Google consentiva la copia dei dati soltanto verso Microsoft OneDrive, Flickr e SmugMug: d’ora in avanti si aggiunge anche Foto di iCloud.

Per procedere in tal senso, basta portarsi nella pagina di Google Takeout per richiedere lo spostamento dei dati da una piattaforma cloud all’altra. Dopo aver confermato il materiale da trasferire (album Google Foto compresi), si può scegliere Foto di Apple iCloud come servizio di terze parti al quale inviare i dati.

I file che possono essere trasferiti sono quelli nei formati JPEG, HEIC, PNG, GIF, TIFF, BMP, MP4 e MOV. Eventuali file ritenuti non compatibili con Foto di iCloud, saranno automaticamente memorizzati su iCloud Drive.

Google specifica che la stessa pagina di Takeout è accessibile facendo riferimento alla dashboard dell’account, al riquadro Servizi Google utilizzati di recente o Altri servizi Google quindi al pulsante Trasferisci dati.

Secondo la società di Mountain View e quella di Cupertino, i due strumenti per il trasferimento diretto dei dati da una piattaforma cloud all’altra sarebbero ad oggi i prodotti migliori della loro categoria.

L’iniziativa aperta Data Transfer Project (DTP) vede la partecipazione, oltre a quella di Google ed Apple, anche di nomi come Meta, Microsoft e X (ex Twitter).