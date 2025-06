Infomaniak introduce la crittografia email per tutti: come funziona

Il noto provider svizzero Infomaniak compie un ulteriore passo verso la sovranità tecnologica europea, democratizzando l’accesso alla crittografia dei messaggi email. Da oggi, tutti gli utenti Infomaniak — anche chi fa uso del piano gratuito my kSuite — può beneficiare di un sistema di crittografia integrata che può essere attivato con un semplice clic al momento dell’invio dell’email. La novità segna un punto di svolta per professionisti, PMI ed enti pubblici che desiderano proteggere le comunicazioni riservate nel rispetto del GDPR, senza la necessità di configurazioni complesse o strumenti esterni.

Crittografia email per tutti con Infomaniak

Il sistema adottato da Infomaniak utilizza un’infrastruttura interamente ospitata in Svizzera, poggiando su standard crittografici consolidati come OpenPGP, ECC (Elliptic Curve Cryptography) e AES-256-GCM. La soluzione è pensata per offrire un compromesso virtuoso tra robustezza crittografica, continuità operativa e accessibilità, evitando i limiti tipici dei sistemi E2EE (end-to-end encryption) che spesso generano difficoltà nell’accesso ai messaggi in caso di smarrimento delle chiavi.

Come funziona il sistema

Composizione e invio email : l’utente redige il messaggio tramite l’interfaccia Web di Infomaniak Mail . Con un clic, può decidere di attivare la crittografia.

: l’utente redige il messaggio tramite l’interfaccia Web di . Con un clic, può decidere di attivare la crittografia. Trasmissione sicura : il messaggio è inviato via HTTPS ai server Infomaniak, garantendo una prima barriera contro le intercettazioni.

: il messaggio è inviato via HTTPS ai server Infomaniak, garantendo una prima barriera contro le intercettazioni. Crittografia server-side: i contenuti — inclusi gli allegati fino a 25 MB — sono crittografati prima dell’invio via SMTP e memorizzati in forma cifrata.

Se il destinatario è un utente Infomaniak, la decodifica del contenuto dei messaggi di posta elettronica è automatica e trasparente, dopo la fase di autenticazione. Se invece il destinatario utilizzasse indirizzi email non gestiti da Infomaniak (ad esempio Gmail, Outlook, e così via), il mittente definisce una password e il destinatario può leggere il messaggio tramite un’interfaccia Web protetta, senza necessità di registrarsi.

Un approccio che previene qualsiasi accesso non autorizzato

Infomaniak ha previsto misure multilivello di sicurezza, come l’uso di passphrase univoche per ogni casella di posta, mai salvate in chiaro e decodificate solo al momento dell’accesso autenticato. In caso di compromissione delle credenziali IMAP, il contenuto dei messaggi crittografati rimane protetto, grazie anche all’autenticazione a due fattori (2FA).

Le chiavi private, essendo generate e conservate esclusivamente all’interno dell’infrastruttura di Infomaniak, non lasciano mai i confini digitali svizzeri, elemento fondamentale per la compliance nei settori della sanità, finanza, ricerca e in ambito legale.

Il futuro: migliore integrazione con i dispositivi mobili, interoperabilità PGP e risposta ai messaggi cifrati

Nel prossimo futuro, Infomaniak prevede di introdurre il supporto per la crittografia dei messaggi anche tramite mobile app, per garantire continuità tra desktop e smartphone.

Gli utenti potranno inoltre rispondere direttamente alle email crittografate provenienti da provider esterni, utilizzando sempre l’interfaccia Web protetta fornita da Infomaniak. Infine, il provider elvetico intende garantire massima compatibilità con lo standard PGP, per agevolare l’interoperabilità tra servizi di posta sicuri.

Verso una collaborazione AI-driven sicura e trasparente

L’adozione della crittografia per i messaggi di posta elettronica non è che una delle innovazioni introdotte da Infomaniak nei sui prodotti. La suite kSuite evolve con funzionalità progettate per una produttività etica e sovrana.

Al fine di semplificare la comunicazione interna, ad esempio, kSuite supporta le reazioni rapide tramite emoji; dispone di un assistente AI integrato, sviluppato internamente, capace di correggere, riformulare e generare testi nel pieno rispetto della privacy; fornisce un’AI contestuale di tipo RAG (Retrieval-Augmented Generation) utile per interrogare, tradurre e sintetizzare documenti in locale.

Per facilitare la migrazione delle imprese da Microsoft 365, adesso kDrive Pro e kSuite Entreprise integrano Microsoft Online ospitato esclusivamente nelle infrastrutture sovrane di Infomaniak. Ciò consente ai team di continuare a collaborare online sui documenti Office utilizzando le funzionalità avanzate di Excel, Word o PowerPoint, mantenendo il controllo totale dei propri dati nel cuore dell’Europa.

Un modello etico e sostenibile per il cloud europeo

Infomaniak si distingue nel settore per una strategia imprenditoriale fondata su:

Sovranità digitale totale : nessuna esternalizzazione, 100% infrastrutture svizzere.

: nessuna esternalizzazione, 100% infrastrutture svizzere. Sostenibilità ambientale : propri data center alimentati da energie rinnovabili locali.

: propri data center alimentati da energie rinnovabili locali. Modello cooperativo: azienda controllata dai suoi collaboratori, senza finanziatori esterni.

Con oltre 3 milioni di utenti e clienti istituzionali del calibro di RTBF, ONU, banche centrali ed enti pubblici europei, Infomaniak consolida il suo ruolo di fornitore strategico per la trasformazione digitale etica e sicura.