Sito web gratis per 1 anno: l'offerta IONOS che batte tutti

L’azienda di web hosting tedesca IONOS offre la creazione di un sito web in pochi clic e tutta una serie di strumenti AI gratis per 1 anno. La promozione, valida per un periodo di tempo limitata, riguarda il piano Plus di IONOS MyWebsite, pacchetto che si rivolge a tutte quelle persone che vogliono progettare un sito con la massima libertà creativa.

Sono inclusi la creazione di testi, immagini, sezioni o pagine con l’AI, l’ottimizzazione per i motori di ricerca, la prenotazione online integrata, statistiche web avanzate, uno spazio web da 50 GB e 12 GB di spazio per la casella di posta elettronica. A tutto questo si aggiungono il dominio desiderato gratis, un sito web ottimizzato per i dispositivi mobili, strumenti di marketing per crescere e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

La creazione di un sito web con l’intelligenza artificiale

Tramite il piano Plus del servizio di web hosting IONOS è possibile creare un sito web da zero in pochi clic. Per prima cosa occorre descrivere la propria idea relativa al progetto online che si ha in mente, dopodiché si utilizza un intuitivo strumento di editing per apportare le modifiche desiderate alla prima bozza del sito, quindi si procede con la pubblicazione online tramite un clic.

In seguito alla pubblicazione IONOS continua a restare accanto ai suoi clienti proponendo loro tutta una serie di strumenti utili per raggiungere il maggior numero di potenziali clienti sul web tramite servizi quali SEO, social media ed e-mail marketing su misura per ciascun progetto.