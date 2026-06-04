Hosting web con funzioni IA e dominio gratuito: -79% e 3 mesi gratis scegliendo Hostinger

Con Hostinger è possibile accedere a un servizio di hosting web ricco di vantaggi, con uno sconto del 79% e 3 mesi gratis.
Davide Raia
Pubblicato il 4 giu 2026
Hosting web con funzioni IA e dominio gratuito: -79% e 3 mesi gratis scegliendo Hostinger
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Hostinger è la soluzione giusta per privati, professionisti e aziende alla ricerca di un servizio di hosting davvero vantaggioso e in grado di garantire tutti gli strumenti giusti per una gestione completa di un sito web, dalla creazione alla personalizzazione e fino al monitoraggio costante della sua attività.

In questo momento, i piani di hosting proposti da Hostinger sono disponibili con fino al 79% di sconto e con 3 mensilità gratuite aggiuntive, scegliendo la versione da 48 mesi di abbonamento, che permette di bloccare il prezzo per un lungo periodo di tempo.

Grazie a questa promo è possibile ridurre il costo fino a 2,99 euro al mese. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di Hostinger, qui di sotto, con possibilità di annullamento del rinnovo automatico in qualsiasi momento e con 30 giorni di garanzia di rimborso. 

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Perché scegliere Hostinger

Con Hostinger è possibile accedere a un servizio di hosting ricco di funzionalità, con dominio gratuito per un anno. Tra le funzionalità incluse c’è il website builder con sistema drag and drop e possibilità di accedere agli strumenti IA per la creazione e la personalizzazione del sito (inclusi nel piano Business da 3,99 euro al mese).

I piani di hosting, inoltre, includono vantaggi crescenti, con la possibilità di gestire più siti web in contemporanea, con un unico abbonamento, l’accesso alle funzionalità di e-commerce e al sistema di backup giornaliero e/o su richiesta. Ci sono anche le caselle di posta elettronica e tanto spazio di archiviazione NVMe ad alta velocità.

Si tratta, quindi, di un servizio completo e ricco di vantaggi, con possibilità di personalizzazione e di arricchimento delle funzioni, grazie ai vari piani in abbonamento disponibili. La nuova promo con prezzo scontato fino al 79% e 3 mesi gratis extra è un’occasione da cogliere al volo.

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