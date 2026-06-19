Sito WordPress con AI gratuito per 1 anno con il servizio hosting IONOS

In tanti si domandano se è possibile aprire un sito WordPress con l’intelligenza artificiale in modo gratuito. La risposta è affermativa, grazie all’ultima promozione dell’azienda di web hosting tedesca IONOS, che propone un piano a costo zero per dodici mesi che include anche un dominio e due caselle di posta elettronica per sito web (fino a un massimo di tre siti).

IONOS è uno dei principali servizi di web hosting presenti oggi in Europa, potendo vantare oltre sei milioni di clienti che hanno scelto di fare affidamento su di lui per avviare o rilanciare un progetto online. Tra i suoi principali punti di forza vi sono le performance di livello superiore e le funzionalità aggiuntive per la sicurezza, tra monitoraggi giornalieri e protezione DDoS.

Il pacchetto WordPress in offerta di IONOS

Il nuovo pacchetto WordPress di IONOS si chiama Expand ed è l’ideale per chi ha in mente un sito web ambizioso. Disponibile gratuitamente per 1 anno invece di 11 euro al mese, integra numerose funzioni AI pensate appositamente per la creazione dei contenuti, così da velocizzare il processo di crescita del sito stesso.

E sempre a proposito di intelligenza artificiale, il fiore all’occhiello del piano Expand è il website builder con AI, strumento che consente a tutti di aprire un nuovo sito web senza alcuna conoscenza né di informatica né di programmazione. Tutto quello che bisogna fare è descrivere in modo chiaro il progetto che si ha in mente, per poi attendere pochi minuti per ottenere una prima bozza professionale del sito.

L’offerta di IONOS sul pacchetto Expand è valida per un periodo di tempo limitato. Al termine del primo anno gratuito, il piano si rinnova a 10 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire il rinnovo in anticipo senza costi aggiuntivi.