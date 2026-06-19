Sito WordPress con AI gratuito per 1 anno con il servizio hosting IONOS

IONOS è uno dei più importanti servizi di web hosting presenti in Europa potendo vantare oltre 6 milioni di clienti.
Federico Pisanu
Pubblicato il 19 giu 2026
Sito WordPress con AI gratuito per 1 anno con il servizio hosting IONOS
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

In tanti si domandano se è possibile aprire un sito WordPress con l’intelligenza artificiale in modo gratuito. La risposta è affermativa, grazie all’ultima promozione dell’azienda di web hosting tedesca IONOS, che propone un piano a costo zero per dodici mesi che include anche un dominio e due caselle di posta elettronica per sito web (fino a un massimo di tre siti).

IONOS è uno dei principali servizi di web hosting presenti oggi in Europa, potendo vantare oltre sei milioni di clienti che hanno scelto di fare affidamento su di lui per avviare o rilanciare un progetto online. Tra i suoi principali punti di forza vi sono le performance di livello superiore e le funzionalità aggiuntive per la sicurezza, tra monitoraggi giornalieri e protezione DDoS.

Pagina offerta IONOS

hosting per wordpress ionos

Il pacchetto WordPress in offerta di IONOS

Il nuovo pacchetto WordPress di IONOS si chiama Expand ed è l’ideale per chi ha in mente un sito web ambizioso. Disponibile gratuitamente per 1 anno invece di 11 euro al mese, integra numerose funzioni AI pensate appositamente per la creazione dei contenuti, così da velocizzare il processo di crescita del sito stesso.

E sempre a proposito di intelligenza artificiale, il fiore all’occhiello del piano Expand è il website builder con AI, strumento che consente a tutti di aprire un nuovo sito web senza alcuna conoscenza né di informatica né di programmazione. Tutto quello che bisogna fare è descrivere in modo chiaro il progetto che si ha in mente, per poi attendere pochi minuti per ottenere una prima bozza professionale del sito.

L’offerta di IONOS sul pacchetto Expand è valida per un periodo di tempo limitato. Al termine del primo anno gratuito, il piano si rinnova a 10 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire il rinnovo in anticipo senza costi aggiuntivi.

Pagina offerta IONOS

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Hosting e dominio a prezzo da outlet su Aruba nel mese di giugno
Offerte

Hosting e dominio a prezzo da outlet su Aruba nel mese di giugno
Aruba, promo flash: 60% di sconto su tutti i servizi hosting e domini
Offerte

Aruba, promo flash: 60% di sconto su tutti i servizi hosting e domini
Hosting web con funzioni IA e dominio gratuito: -79% e 3 mesi gratis scegliendo Hostinger
Offerte

Hosting web con funzioni IA e dominio gratuito: -79% e 3 mesi gratis scegliendo Hostinger
Sito con dominio gratuito per 1 anno: fino al 79% di sconto da Hostinger
Offerte

Sito con dominio gratuito per 1 anno: fino al 79% di sconto da Hostinger
Link copiato negli appunti