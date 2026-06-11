Hosting e dominio a prezzo da outlet su Aruba nel mese di giugno

Sul sito di Aruba, il principale provider italiano di servizi Internet, è in corso una promo flash che permette di beneficiare di un extra sconto del 60% su tutti i servizi hosting e domini. L’iniziativa, valida fino al prossimo 24 giugno, prevede l’utilizzo del codice promozionale GIUGNO26 al momento del pagamento.
Alla luce del fornitore protagonista dell’offerta e dei prezzi scontati per il primo anno, la promozione attuale rappresenta una ghiotta opportunità per tutte quelle persone che vogliono compiere il primo passo per costruire la loro presenza online, che sia con un semplice blog o sito portfolio oppure qualcosa di più come un e-commerce.
I prezzi scontati dei servizi hosting e domini del fornitore Aruba
- 0,40 euro più IVA per il primo anno per il servizio Dominio con e-mail (anziché 0,99 euro + IVA, si rinnova a 16,49 euro + IVA dal secondo anno)
- 7,16 euro + IVA per il primo anno per il servizio Aruba SuperSite Easy (anziché 17,90 euro + IVA, si rinnova a 54 euro + IVA dal secondo anno)
- 7,96 euro + IVA per il primo anno per il servizio Aruba SuperSite Professional (anziché 19,90 euro + IVA, si rinnova a 109 euro + IVA dal secondo anno)
- 4,76 euro + IVA per il primo anno per il servizio Hosting per WordPress (anziché 11,90 euro + IVA, si rinnova a 49,99 euro + IVA dal secondo anno)
- 5,96 euro + IVA per il primo anno per il servizio Hosting Gestito Smart per WordPress (anziché 14,90 euro + IVA, si rinnova a 79 euro + IVA dal secondo anno)
- 31,96 euro + IVA per il primo anno per il servizio Hosting Gestito per WooCommerce (anziché 79,90 euro + IVA, si rinnova a 249 euro + IVA dal secondo anno)
- 80 euro + IVA per il primo anno per il servizio Hyper Hosting Linux (anziché 199 euro + IVA, si rinnova a 390 euro + IVA dal secondo anno)
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.