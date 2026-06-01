Sito con dominio gratuito per 1 anno: fino al 79% di sconto da Hostinger

I prezzi partono da 2,99 euro al mese per i piani di 48 mesi, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 1 giu 2026
Sito con dominio gratuito per 1 anno: fino al 79% di sconto da Hostinger
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Le persone che per questo inizio d’estate vogliono aprire un nuovo sito con dominio gratuito per 1 anno possono valutare l’offerta di Hostinger, grazie alla quale è possibile ottenere fino al 79% di sconto sui piani della durata di 48 mesi con prezzi a partire da 2,99 euro al mese. La promo in corso prevede inoltre tre mesi extra di servizio in regalo.

Il piano più economico è quello denominato Premium e consente di creare fino a tre siti web con tanto di website builder drag and drop, sito WordPress interamente gestito dal provider di web hosting, backup automatici settimanali in automatico, SSL gratuito, strumenti di e-mail marketing per dodici mesi e un tool che permette di migrare il proprio sito senza costi né cadute di connessione.

Pagina offerta Hostinger

L’offerta sul piano Premium nel dettaglio

Il piano Premium di Hostinger offre tutto il necessario per avviare un nuovo progetto online. Al momento è in offerta a 2,99 euro al mese per i primi quattro anni, a cui si aggiungono tre mensilità gratis, per un importo totale di 143,52 euro per 48 mesi. Al termine del periodo promozionale, il piano si rinnova a 9,99 euro al mese.

Inclusi nel piano vi sono 20 GB di spazio di archiviazione su SSD per i propri contenuti, 1 dominio gratuito per il primo anno, 2 caselle di posta elettronica per ciascun sito web, 5 crediti di vibe coding (tramite cui è possibile richiedere per iscritto ciò di cui si ha bisogno e farlo creare direttamente dallo strumento Hostinger Horizons) più la possibilità di creare fino a tre siti diversi.

A tutto questo, infine, si aggiungono il traffico web illimitato, i template progettati in modo professionale, i certificati di sicurezza SSL senza limiti, gli aggiornamenti automatici del proprio tema e del CMS WordPress, nonché strumenti di intelligenza artificiale per l’ottimizzazione del sito per i motori di ricerca come Google e Bing.

Pagina offerta Hostinger

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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