Hosting per WordPress a prezzo scontato con Aruba

L'offerta del provider hosting numero uno in Italia per tutti coloro che vogliono aprire un nuovo sito WordPress.
Federico Pisanu
Pubblicato il 18 mag 2026
Hosting per WordPress a prezzo scontato con Aruba
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Gli utenti alla ricerca di un servizio hosting per WordPress di qualità a prezzo scontato possono prendere in considerazione l’ultima offerta di Aruba, grazie alla quale è possibile attivare un piano a partire da 11,90 euro per il primo anno. La soluzione base di Aruba per creare un nuovo sito include WordPress preinstallato, il certificato SSL DV, l’assistente AI, cinque caselle di posta elettronica, la CDN, la funzionalità HiSpeed Cache e il supporto ai protocolli HTTPS/2 e HTTP/3.

Tra le altre cose, di recente i siti web creati con Aruba sono dotati del nuovo sistema di cache integrato basato sull’intelligenza artificiale, funzione che aiuta a migliorare i tempi di caricamento delle pagine per siti più veloci.

Pagina offerta Aruba

hosting per wordpress aruba offerta

Creazione di un sito WordPress in totale autonomia

Il servizio hosting per WordPress di Aruba consente di creare e gestire un sito web con il CMS WordPress preinstallato completamente da soli. Con WordPress si ha accesso a migliaia di temi e plugin per la più ampia libertà di personalizzazione possibile, a seconda di quelli che sono i propri gusti e le proprie esigenze, oltre che la possibilità di configurare e aggiornare il tutto in pochi clic e senza l’aiuto di un esperto o un’agenzia di web design.

Aruba offre anche una maggiore protezione per ciascun sito grazie a diversi servizi, tra cui il certificato SSL DV e avanzati strumenti pensati appositamente per proteggere il sito e i dati in esso conservati, così da poter occuparsi esclusivamente sulla crescita dei contenuti e del progetto online.

Sono inoltre inclusi la registrazione del dominio, l’antivirus e l’antispam per la propria casella di posta elettronica, uno spazio web illimitato con backup incluso, nonché il plugin HiSpeed Cache per aumentare in modo considerevole la velocità di caricamento delle pagine e, di conseguenza, incentivare l’esperienza utente dei lettori del sito.

Pagina offerta Aruba

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