Sito web a basso costo e facile da creare? Con Hostinger si può

Da tempo stai riflettendo su come mettere online il tuo progetto, ma temi di dover spendere troppo per affidarti ad uno sviluppatore esperto? In realtà esistono soluzioni da poter utilizzare in autonomia: una delle più valide si chiama Hostinger.

Con soli 2,99€ al mese (ora c’è uno sconto del 75%) si può avere uno spazio web con supporto di tool AI per la creazione di siti in maniera facile e veloce. Ma i vantaggi non sono finiti qui: andiamo a scoprire meglio come lavora Hostinger.

Cosa offre Hostinger per il tuo sito web

Il principio di Hostinger è semplice: permettere agli utenti di andare online facilmente e velocemente, anche se non si possiedono le competenze tecniche per lo sviluppo di siti web. La particolarità dei piani hosting di questo provider è che per un anno sono inclusi molti strumenti gratuiti, come il dominio.

Per sempre avrai invece a disposizione:

Email professionale inclusa

Certificato SSL gratis per sicurezza e SEO

Hosting veloce e stabile

Accesso al website builder con AI

Ed è proprio il website builder dotato di strumenti di intelligenza artificiale che ci interessa maggiormente. Grazie a questo tool, potrai tramutare in un sito online tutte le idee che hai in mente: basta dare le giuste indicazioni al servizio, e questi ti guiderà passo dopo passo nella creazione.

Ad occuparsi di tutto – testi, immagini e pagine web – ci penserà l’AI. Puoi capire già così che tutto ciò è una rivoluzione per chi vuole realizzare il proprio progetto online senza avere le competenze tecniche.

Detto questo, ribadiamo la promo: solo per poco, Hostinger è in sconto del 75% con prezzi a partire da 2,99€ al mese per i piani di 48 mesi (tre mensilità extra gratis). Per maggiori info basta andare sul sito di Hostinger.