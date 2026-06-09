Aruba, promo flash: 60% di sconto su tutti i servizi hosting e domini

Utilizzando il codice promozionale GIUGNO26 al momento del pagamento: il coupon viene riconosciuto in automatico dal sistema.
Federico Pisanu
Pubblicato il 9 giu 2026
Aruba, promo flash: 60% di sconto su tutti i servizi hosting e domini
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L’azienda italiana di servizi web Aruba ha lanciato una nuova promozione lampo che consente di beneficiare di un extra sconto del 60% su tutti i servizi hosting e domini. Per accedere alla promo è sufficiente utilizzare il codice GIUGNO26 in fase di pagamento, con il sistema che riconoscerà il coupon in automatico.

La nuova offerta di Aruba scade il 24 giugno. Fondata nel 1994, Aruba è la prima società italiana per i servizi Internet, nonché il più importante fornitore italiano di web hosting, data center e servizi cloud, oltre che registrazione domini, firme digitali, SPID e PEC. Gli ultimi numeri parlano di oltre 2 milioni di domini e 20mila server gestiti.

Pagina offerta Aruba Hosting

aruba promo flash

I prezzi scontati di alcuni servizi Aruba

Nell’ambito della promozione del mese di giugno, ecco i nuovi prezzi scontati di alcuni dei principali servizi di Aruba:

  • Dominio con e-mail: 0,40 euro + IVA per il primo anno invece di 0,99 euro + IVA (al rinnovo 16,49 euro + IVA all’anno)
  • Hosting Linux Easy: 3,96 euro + IVA per il primo anno invece di 9,90 euro + IVA (al rinnovo 59,99 euro + IVA all’anno)
  • Hosting Windows Easy: 3,96 euro + IVA per il primo anno invece di 9,90 euro + IVA (al rinnovo 59,99 euro + IVA all’anno)
  • Aruba SuperSite Easy: 7,16 euro + IVA per il primo anno invece di 17,90 euro + IVA (al rinnovo 54 euro + IVA all’anno)
  • Aruba SuperSite Professional: 7,96 euro + IVA per il primo anno invece di 19,90 euro + IVA (al rinnovo 109 euro + IVA all’anno)
  • Hosting per WordPress: 4,76 euro + IVA per il primo anno invece di 11,90 euro + IVA (al rinnovo 49,99 euro + IVA all’anno)
  • Hosting Gestito Smart per WordPress: 5,96 euro + IVA per il primo anno invece di 14,90 euro + IVA (al rinnovo 79 euro + IVA all’anno)
Pagina offerta Aruba Hosting

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