Aruba, promo flash: 60% di sconto su tutti i servizi hosting e domini

L’azienda italiana di servizi web Aruba ha lanciato una nuova promozione lampo che consente di beneficiare di un extra sconto del 60% su tutti i servizi hosting e domini. Per accedere alla promo è sufficiente utilizzare il codice GIUGNO26 in fase di pagamento, con il sistema che riconoscerà il coupon in automatico.

La nuova offerta di Aruba scade il 24 giugno. Fondata nel 1994, Aruba è la prima società italiana per i servizi Internet, nonché il più importante fornitore italiano di web hosting, data center e servizi cloud, oltre che registrazione domini, firme digitali, SPID e PEC. Gli ultimi numeri parlano di oltre 2 milioni di domini e 20mila server gestiti.

I prezzi scontati di alcuni servizi Aruba

Nell’ambito della promozione del mese di giugno, ecco i nuovi prezzi scontati di alcuni dei principali servizi di Aruba:

Dominio con e-mail: 0,40 euro + IVA per il primo anno invece di 0,99 euro + IVA (al rinnovo 16,49 euro + IVA all’anno)

invece di 0,99 euro + IVA (al rinnovo 16,49 euro + IVA all’anno) Hosting Linux Easy: 3,96 euro + IVA per il primo anno invece di 9,90 euro + IVA (al rinnovo 59,99 euro + IVA all’anno)

Hosting Windows Easy: 3,96 euro + IVA per il primo anno invece di 9,90 euro + IVA (al rinnovo 59,99 euro + IVA all’anno)

Aruba SuperSite Easy: 7,16 euro + IVA per il primo anno invece di 17,90 euro + IVA (al rinnovo 54 euro + IVA all’anno)

invece di 17,90 euro + IVA (al rinnovo 54 euro + IVA all’anno) Aruba SuperSite Professional: 7,96 euro + IVA per il primo anno invece di 19,90 euro + IVA (al rinnovo 109 euro + IVA all’anno)

Hosting per WordPress: 4,76 euro + IVA per il primo anno invece di 11,90 euro + IVA (al rinnovo 49,99 euro + IVA all’anno)

invece di 11,90 euro + IVA (al rinnovo 49,99 euro + IVA all’anno) Hosting Gestito Smart per WordPress: 5,96 euro + IVA per il primo anno invece di 14,90 euro + IVA (al rinnovo 79 euro + IVA all’anno)