Hostinger Website Builder: AI e template per creare siti in pochi clic

Vuoi creare un sito web ma tra sigle come HTML, CSS e impostazioni tecniche varie ti sembra tutto troppo complicato? Oggi non serve più essere un esperto per partire online: puoi trasformare un’idea in un progetto concreto anche senza competenze di programmazione. Con Hostinger e il suo Website Builder Premium puoi costruire il tuo sito in modo semplice, veloce e soprattutto accessibile. L’obiettivo è uno solo: farti partire senza blocchi tecnici e senza spese esagerate.

Un costo accessibile per iniziare subito

Il prezzo parte da circa 2,99€ al mese con le promozioni sui piani a lungo termine, una cifra molto bassa rispetto a quello che normalmente servirebbe per creare un sito professionale da zero. E non parliamo solo di un sito: puoi arrivare fino a 25 siti web, utili se vuoi sperimentare più idee o gestire progetti diversi. La cosa più comoda è che non devi installare nulla e non devi scrivere codice. Tutto funziona con un editor drag & drop, che ti permette di spostare elementi, immagini e testi come se stessi costruendo una presentazione. In più hai a disposizione oltre 150 template già pronti, così non parti mai da una pagina vuota e puoi ottenere subito un risultato professionale.

Nel pacchetto trovi anche strumenti molto utili per chi vuole lavorare seriamente online:

Dominio gratuito per il primo anno

Fino a 50 caselle email professionali

Struttura già ottimizzata per un sito completo

Sono dettagli che fanno la differenza quando vuoi dare credibilità al tuo progetto fin da subito. Uno degli aspetti più interessanti è l’AI integrata. Ti basta descrivere la tua idea e il sistema può generare automaticamente un sito completo, con testi, immagini e struttura già pronti. Oggi creare un sito non è più un ostacolo tecnico ma un’opportunità concreta. Con gli strumenti giusti puoi trasformare un’idea, una passione o un progetto in una presenza online reale, senza complicazioni e senza grandi investimenti iniziali.