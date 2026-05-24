Hostinger Website Builder: AI e template per creare siti in pochi clic

Vuoi creare un sito web ma tra sigle come HTML, CSS e impostazioni tecniche varie ti sembra tutto troppo complicato? Oggi non serve più essere un esperto per partire online: puoi trasformare un’idea in un progetto concreto anche senza competenze di programmazione. Con Hostinger e il suo Website Builder Premium puoi costruire il tuo sito in modo semplice, veloce e soprattutto accessibile. L’obiettivo è uno solo: farti partire senza blocchi tecnici e senza spese esagerate.
Un costo accessibile per iniziare subito
Il prezzo parte da circa 2,99€ al mese con le promozioni sui piani a lungo termine, una cifra molto bassa rispetto a quello che normalmente servirebbe per creare un sito professionale da zero. E non parliamo solo di un sito: puoi arrivare fino a 25 siti web, utili se vuoi sperimentare più idee o gestire progetti diversi. La cosa più comoda è che non devi installare nulla e non devi scrivere codice. Tutto funziona con un editor drag & drop, che ti permette di spostare elementi, immagini e testi come se stessi costruendo una presentazione. In più hai a disposizione oltre 150 template già pronti, così non parti mai da una pagina vuota e puoi ottenere subito un risultato professionale.
Nel pacchetto trovi anche strumenti molto utili per chi vuole lavorare seriamente online:
- Dominio gratuito per il primo anno
- Fino a 50 caselle email professionali
- Struttura già ottimizzata per un sito completo
Sono dettagli che fanno la differenza quando vuoi dare credibilità al tuo progetto fin da subito. Uno degli aspetti più interessanti è l’AI integrata. Ti basta descrivere la tua idea e il sistema può generare automaticamente un sito completo, con testi, immagini e struttura già pronti. Oggi creare un sito non è più un ostacolo tecnico ma un’opportunità concreta. Con gli strumenti giusti puoi trasformare un’idea, una passione o un progetto in una presenza online reale, senza complicazioni e senza grandi investimenti iniziali.