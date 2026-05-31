Sito web gratis per 1 anno: con IONOS hai l’occasione per partire senza stress

L’estate non è solo vacanze, viaggi e giornate più lente. È anche il periodo ideale per fermarsi un attimo, staccare dalla routine e rimettere ordine nelle proprie idee. Settembre, infatti, è da sempre il mese delle ripartenze. E tra questi progetti, uno dei più comuni è proprio la creazione di un sito web personale o professionale: fallo con IONOS, gratis per un anno.

Creare un sito web da zero senza stress

Se hai in mente di costruire la tua presenza online, questo è il momento giusto per iniziare a pensarci senza pressione. L’estate ti permette di sperimentare con calma, informarti e impostare le basi del tuo progetto digitale, così da arrivare a settembre già pronto a partire. IONOS propone una soluzione pensata proprio per chi vuole iniziare in modo semplice e senza investimenti immediati: MyWebsite Now Starter. Si tratta di uno strumento intuitivo che permette di costruire un sito web personale o professionale anche senza conoscenze tecniche, grazie a sistemi guidati e strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Uno degli aspetti più interessanti dell’offerta è che consente di iniziare senza costi: 0€ al mese per 12 mesi. Un anno intero in cui puoi dedicarti alla creazione del tuo sito, testare idee, definire la tua identità digitale e arrivare a settembre con un progetto già avviato e pronto a crescere. All’interno del servizio sono inclusi diversi strumenti utili:

Dominio incluso per il primo anno

Casella email personalizzata da 12GB

Sito fino a 200 pagine

Generatore di sito basato su intelligenza artificiale

Strumenti AI per testi, immagini e palette colori

Funzionalità SEO integrate per migliorare la visibilità online

L’estate può essere vista come una parentesi di pausa, ma anche come il momento perfetto per seminare ciò che raccoglierai nei mesi successivi. In altre parole: l’estate ti serve per fermarti, settembre per ripartire. E il tuo sito web può essere uno dei primi passi di questa nuova fase. Fallo con IONOS.