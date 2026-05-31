Sito web gratis per 1 anno: con IONOS hai l’occasione per partire senza stress

Usa l’estate come pausa per preparare il tuo progetto digitale: crea il tuo sito web con 1 anno gratis e arrivare a settembre pronto per il lancio.
Roberta Bonori
Pubblicato il 31 mag 2026
Sito web gratis per 1 anno: con IONOS hai l’occasione per partire senza stress
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L’estate non è solo vacanze, viaggi e giornate più lente. È anche il periodo ideale per fermarsi un attimo, staccare dalla routine e rimettere ordine nelle proprie idee. Settembre, infatti, è da sempre il mese delle ripartenze. E tra questi progetti, uno dei più comuni è proprio la creazione di un sito web personale o professionale: fallo con IONOS, gratis per un anno.

Crea il tuo sito web con IONOS

Creare un sito web da zero senza stress

Se hai in mente di costruire la tua presenza online, questo è il momento giusto per iniziare a pensarci senza pressione. L’estate ti permette di sperimentare con calma, informarti e impostare le basi del tuo progetto digitale, così da arrivare a settembre già pronto a partire. IONOS propone una soluzione pensata proprio per chi vuole iniziare in modo semplice e senza investimenti immediati: MyWebsite Now Starter. Si tratta di uno strumento intuitivo che permette di costruire un sito web personale o professionale anche senza conoscenze tecniche, grazie a sistemi guidati e strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Uno degli aspetti più interessanti dell’offerta è che consente di iniziare senza costi: 0€ al mese per 12 mesi. Un anno intero in cui puoi dedicarti alla creazione del tuo sito, testare idee, definire la tua identità digitale e arrivare a settembre con un progetto già avviato e pronto a crescere. All’interno del servizio sono inclusi diversi strumenti utili:

  • Dominio incluso per il primo anno
  • Casella email personalizzata da 12GB
  • Sito fino a 200 pagine
  • Generatore di sito basato su intelligenza artificiale
  • Strumenti AI per testi, immagini e palette colori
  • Funzionalità SEO integrate per migliorare la visibilità online

L’estate può essere vista come una parentesi di pausa, ma anche come il momento perfetto per seminare ciò che raccoglierai nei mesi successivi.  In altre parole: l’estate ti serve per fermarti, settembre per ripartire. E il tuo sito web può essere uno dei primi passi di questa nuova fase. Fallo con IONOS.

Crea il tuo sito web con IONOS

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