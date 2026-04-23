Addio canone cloud: Internxt e lo spazio a vita in offerta

I piani a vita di Internxt sono in sconto dell'85% con prezzi a partire da 285 euro (pagamento unico) per 1 TB di spazio.
Federico Pisanu
Pubblicato il 23 apr 2026
Addio canone cloud: Internxt e lo spazio a vita in offerta

Internxt è un’azienda di cloud storage con base a Valencia, in Spagna, che si distingue dagli altri servizi analoghi per offrire piani cloud a vita e funzionalità di privacy avanzate come la crittografia post-quantica. Tra le sue principali caratteristiche si annovera anche il codice interamente open source, a tutto vantaggio della privacy dei dati degli utenti.

A proposito di privacy, i file conservati nello spazio cloud di Internxt sono crittografati in transito e a riposo, per una protezione ulteriore rispetto alla stragrande maggioranza dei servizi di cloud storage oggi disponibili sul mercato. Infine, il servizio spagnolo è conforme al 100% al GDPR, la normativa europea che disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche.

Pagina offerta Internxt

Nell’ambito della nuova offerta in corso sul sito ufficiale di Internxt, i piani a vita godono di uno sconto dell’85%, con prezzi a partire da 285 euro una tantum (un unico pagamento, ndr). Tutti i piani beneficiano inoltre di una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, con supporto clienti premium così da avere un supporto efficace in qualsiasi momento della giornata indipendentemente dalla propria richiesta (anche nei weekend).

Ecco quali sono i prezzi scontati dei vari piani di cloud storage a vita resi disponibili da Internxt:

  • 285 euro (invece di 1.900 euro): piano Essential da 1 TB di spazio di archiviazione crittografato
  • 435 euro (invece di 2.900 euro): piano Premium da 3 TB di spazio di archiviazione crittografato
  • 585 euro (invece di 3.900 euro): piano Ultimate da 5 TB di spazio di archiviazione crittografato
Pagina offerta Internxt

internxt piani a vita sconto 85 per cento

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