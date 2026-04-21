Paghi una volta, è tuo per sempre: cloud fino a 5TB a partire da 285€

Proteggi i tuoi file con un cloud storage senza abbonamento, ricco di vantaggi e un prezzo eccezionale: Internxt sconta dell’85% tutti i suoi piani a vita, con prezzi che partono da soli 285 euro, fino a 5 TB di spazio di archiviazione cloud.

Perché scegliere un piano senza abbonamento conviene

Questi i piani Internxt in offerta: si parte da Essential, con 1TB di spazio a 285 euro, passando poi per il piano Premium da 3 TB a 435 euro, fino ad arrivare a Ultimate, con 5 TB a 585 euro. Tutti i pacchetti includono archiviazione sicura e accesso a una suite completa di strumenti di sicurezza, Trattandosi di piani a vita, poi, non dovrai sostenere alcun abbonamento: una volta acquistato, lo spazio cloud resterà tuo.

Internxt utilizza crittografia end-to-end e tecnologie post-quantiche per proteggere i file sia durante il trasferimento sia durante l’archiviazione: solo l’utente ha accesso ai propri dati. A differenza di molte piattaforme tradizionali, Internxt non memorizza password né vende informazioni a terze parti. Questa filosofia si traduce in un servizio progettato per garantire riservatezza e trasparenza, elementi fondamentali per chi cerca un cloud realmente sicuro e affidabile.

La piattaforma, inoltre, è completamente open source: il codice è disponibile pubblicamente e può essere verificato da chiunque. Oltre allo spazio di archiviazione, i piani includono una serie di strumenti aggiuntivi che arricchiscono l’offerta. Tra questi troviamo antivirus, VPN, servizi di email e soluzioni basate su intelligenza artificiale. Internxt, quindi, non è solo un semplice cloud, ma un ecosistema di sicurezza completo.

Puoi utilizzare Internxt per archiviare documenti personali, proteggere file di lavoro, caricare backup o salvare le tue fotografie e i tuoi video per liberare spazio dai dispositivi. Grazie all’85% di sconto, risulta uno tra i cloud storage a vita più convenienti disponibili. La promozione Internxt è disponibile a tempo limitato: approfittane subito.