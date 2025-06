La sovranità digitale in Europa fa un passo avanti significativo, grazie alle nuove soluzioni cloud presentate da Microsoft. L’azienda di Redmond ha annunciato un’espansione delle sue tecnologie Sovereign Cloud, offrendo un controllo più rigoroso sui dati e garantendo la conformità alle normative locali. Questa mossa mira a ridefinire il panorama della gestione dei dati sensibili in Europa, combinando cloud pubblico e infrastrutture private.

Microsoft: il cloud sovrano europeo

Una delle innovazioni chiave è il servizio Data Guardian, che consente l’approvazione in tempo reale degli accessi remoti esclusivamente da parte di personale europeo. Questo rafforza la protezione delle informazioni sensibili e aumenta il livello di sicurezza dati. Parallelamente, la nuova funzionalità External Key Management permette alle organizzazioni di gestire autonomamente le chiavi crittografiche utilizzando dispositivi HSM locali o collaborando con partner di fiducia come Thales e Utimaco.

Per rispondere alle esigenze di conformità in ambienti regolamentati, Microsoft ha sviluppato il sistema Regulated Environment Management, un’interfaccia unificata che ottimizza i processi di gestione normativa. Inoltre, per le organizzazioni che richiedono un’elevata autonomia operativa, l’offerta include la Sovereign Private Cloud, con soluzioni come Azure Local e Microsoft 365 Local. Questi strumenti consentono l’esecuzione di applicazioni critiche, come Exchange Server e SharePoint Server, direttamente nei datacenter dei clienti, garantendo il massimo controllo.

L’infrastruttura rinnovata abbraccia tutti i principali servizi di Microsoft, tra cui Azure, Microsoft 365, Security e Power Platform. Le operazioni saranno gestite esclusivamente da personale residente in Europa, con la crittografia sotto il diretto controllo degli utenti, rafforzando ulteriormente la protezione dei dati.

La strategia di localizzazione di Microsoft si basa anche su partnership strategiche nazionali, come Bleu in Francia e Delos Cloud in Germania. Queste collaborazioni mirano a fornire soluzioni personalizzate per le pubbliche amministrazioni e le infrastrutture critiche, rispettando standard specifici come SecNumCloud e i requisiti del governo federale tedesco.

Per sostenere questa transizione verso la sovranità digitale, Microsoft ha introdotto una specializzazione dedicata nel proprio AI Cloud Partner Program. Partner certificati di rilievo, tra cui Accenture, IBM e Vodafone, riceveranno riconoscimenti per le loro competenze, facilitando l’implementazione di progetti complessi per le organizzazioni europee.

Judson Althoff, Executive Vice President di Microsoft, ha descritto questa iniziativa come l’offerta di sovranità digitale più completa disponibile sul mercato. Secondo Althoff, questa proposta offre alle organizzazioni europee livelli senza precedenti di scelta, controllo e resilienza, elementi cruciali in un panorama geopolitico sempre più instabile.