iOS 18.2: pronta la rivoluzione, Apple Intelligence e l'AI scriveranno da soli

Si vocifera ormai da tempo del prossimo aggiornamento ad iOS 18.2, con il quale Apple ha in programma di portare nuovi ed importanti miglioramenti. Questi riguarderanno soprattutto la sua suite di strumenti offerti da Apple Intelligence, con l’intelligenza artificiale che diverrà ancora più utile e accessibile per la scrittura. Grazie a una partnership con OpenAI, gli utenti potranno a breve sfruttare le capacità di ChatGPT direttamente sui loro dispositivi Apple, portando la scrittura assistita a un nuovo livello.

La funzione Compose: scrittura da zero con ChatGPT

La novità più significativa è Compose, uno strumento che consente a ChatGPT di creare testi originali partendo dalle istruzioni dell’utente. Non è necessario essere esperti: basta premere il pulsante dedicato, fornire una richiesta, e ChatGPT genererà un testo su misura. Che si tratti di un’email, un messaggio o un saggio, Compose sarà disponibile ovunque ci sia bisogno di scrivere.

La funzione verrà integrata sia in app native come Mail e Note, dove sarà presente un pulsante specifico nella barra degli strumenti, sia in app di terze parti tramite il menu copia/incolla. Compose permetterà agli utenti di richiedere modifiche, riscritture complete o ricevere suggerimenti per migliorare il testo.

Per chi desidera maggiore potenza, c’è l’opzione di aggiornare a ChatGPT Plus, anche se non è indispensabile per la maggior parte delle esigenze.

Personalizzazione delle riscritture

Un’altra grande novità è la funzione Describe your change. Già in iOS 18.1, Apple Intelligence offre riscritture in tre stili predefiniti (amichevole, professionale, conciso). Con iOS 18.2, gli utenti potranno descrivere esattamente come vogliono che il testo venga modificato. Inserendo le istruzioni nel box dedicato, Apple Intelligence adatta il contenuto seguendo richieste specifiche.

Questi aggiornamenti trasformano iOS 18.2 in un alleato prezioso per chi trova difficile iniziare a scrivere o vuole perfezionare i propri testi. La possibilità di creare e personalizzare contenuti con facilità è un vero salto di qualità.