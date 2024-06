iOS 18: scoperta una feature nascosta, ed è molto utile

iOS 18 è stato uno dei grandi protagonisti del keynote della WWDC24. Per motivi di tempo, nel corso dell’appuntamento del 10 giugno non sono state presentate tutte le novità che l’aggiornamento porta con sé, Craig Federighi e gli altri dirigenti si sono infatti concentrati sugli update più importanti, come la personalizzazione della Home. La parola passa dunque a quegli sviluppatori che hanno installato la prima beta del software sul proprio iPhone.

iOS 18: gli iPhone completamente scarichi mostrano anche l’ora

Come in molti probabilmente già sapranno, gli iPhone possono contare sulla funzione Power Reserve. Questa è di fondamentale importanza perché trattiene una piccola quantità di carica della batteria per consentire il corretto funzionamento di Dov’è anche quando il dispositivo è completamente scarico. Ebbene, con iOS 18 questa funzione diventa ancora più utile.

Come rivela una foto condivisa su Reddit, quando la batteria di un iPhone che esegue iOS 18 è esaurita, lo smartphone è comunque in grado di mostrare l’ora nell’angolo in alto a sinistra (proprio dove viene visualizzata normalmente quando il dispositivo è sbloccato). Non si tratta di una aggiunta rivoluzionaria, ma è comunque utile in quei casi in cui lo smartphone esaurisce le energie e l’utente non ha un orologio al polso per controllare l’ora.

Con l’ora viene mostrato anche altro, come l’icona della batteria scarica e il messaggio che informa che l’iPhone può essere rintracciato con il network Dov’è.

Non c’è ancora nulla di certo, ma sembra che tale novità sia una esclusiva dei dispositivi della gamma iPhone 15. I colleghi di MacRumors hanno infatti installato iOS 18 Beta 1 su un iPhone 14 Pro Max e l’ora non viene mostrata a smartphone spento quando completamente scarico.

Power Reserve è una funzione che risale a iPhone XR e iPhone XS, quindi non è chiaro quali siano gli elementi hardware necessari per la compatibilità con questo utile upgrade.