iOS 18 potrebbe avere una nuova interfaccia basata su visionOS

Sono ormai passati diversi anni da quando Apple ha apportato modifiche di una certa portata al linguaggio di progettazione di iOS. L’azienda di Cupertino ha infatti optato per aggiornamenti di specifiche parti del sistema operativo di iPhone, come nel caso della schermata di blocco con iOS 16. Una svolta “radicale” potrebbe però esserci quest’anno, ovvero con iOS 18: secondo le ultime indiscrezioni, l’interfaccia utente potrebbe essere molto simile a quella di visionOS del Vision Pro.

iOS 18: l’aggiornamento sarà ispirato a visionOS?

Secondo l’ultimo rapporto di The Verifier, il prossimo major update del sistema operativo di iPhone porterà con sé elementi visivi da visionOS. Quest’ultimo è caratterizzato da angoli più arrotondati, ombre e giochi di profondità, perché le finestre sono sempre fluttuanti e si sovrappongono a sfondi complessi.

Nel sopracitato report viene proposto l’esempio di tvOS 17.2, dal momento che questo aggiornamento ha portato con sé una nuova versione dell’app Apple TV con una inedita barra laterale mobile, molto simile a quella che si vede nel client per visionOS. L’app per iPhone invece presenta un linguaggio di design diverso, ancorato al passato si potrebbe dire.

Al pari di altre indiscrezioni, anche questa è da prendere con le pinze. Di certo non c’è ancora nulla, anche se Mark Gurman, il noto giornalista di Bloomberg, ha dichiarato che iOS 18 sarà caratterizzato da “modifiche ambiziose” che travolgeranno praticamente tutte le parti del sistema operativo. Ma si tratterà di una nuova interfaccia, di nuove funzionalità o di entrambe le cose?

La presentazione di iOS 18 è fissata per la WWDC24, che – in base alla recente tradizione – si terrà a giugno in quel di Cupertino. Non ci sono dubbi però sul fatto che prima del grande evento dedicato ai software Apple trapeleranno nuove informazioni su tutti i piani in agenda dell’azienda californiana.

Immagine di copertina via MacRumors