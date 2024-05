iPad Pro 2024: 18 ore di batteria e luminosità da 5000 nits

Apple è pronta al suo nuovo evento, quello del 7 maggio. Esattamente tra 4 giorni, la prossima settimana, l’azienda mostrerà i progressi più interessanti di sempre sulla sua linea di tablet. Stanno per essere svelati ufficialmente i nuovi iPad Pro 2024, dispositivi che arriveranno per risollevare le vendite.

Dovrebbero esserci sia una versione da 11 pollici che una da 12,9 pollici, come al solito, ma in realtà qualcosa di insolito c’è. Stando a quanto riportato infatti, Apple terrà un vero e proprio evento fisico, un keynote in piena regola con un palco e con persone di rilievo a presentare i nuovi tablet del nuovo corso.

Non lo faceva dai tempi dell’iPad Pro di terza generazione. Correva l’anno 2018, per cui adesso tutti sono portati a pensare che i nuovi iPad Pro di settima generazione saranno qualcosa di molto speciale. Secondo quanto riportato, la vera star sarà il display OLED dual-stack o tandem, il quale può durare più di 10 anni.

iPad Pro 2024: una super luminosità e tanta autonomia ma non solo

Saranno diverse le peculiarità dei nuovi iPhone ma stando alle notizie trapelate, uno dei principali vantaggi dei pannelli OLED dual-stack, è la capacità di durare tantissimo nel tempo.

È il motivo principale per cui tale tecnologia viene utilizzata al momento anche nelle auto. Si presume infatti che i nuovi display OLED degli iPad Pro 2024 durino almeno 10 anni.

Per quanto concerne invece la durata della batteria, Apple dovrebbe assicurare almeno 18 ore. Altro elemento di spicco sarà la luminosità: i nuovi tablet arriveranno allo stupefacente valore di 5.000 nit.

Dando uno sguardo a tutte queste specifiche su cui i nuovi iPad sono pronti a basarsi, torna tutto. Apple ha intenzione di fare un evento vero e proprio esattamente per rendere partecipe il mondo intero delle grandi innovazioni che sta per fare sui suoi tablet. Ormai manca pochissimo: solo 4 giorni.