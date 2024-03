Gli iPad Pro 2024 si potranno configurare con un display superiore

Le voci in merito al nuovo tandem di iPad Pro di Apple durante l’ultimo anno non hanno trovato molto spazio tra le notizie comparsi sul web, almeno fino a un paio di mesi fa. Sono settimane ormai che si cominciano a vedere serie tracce dei due tablet di Cupertino, con rumor molto interessanti in arrivo di continuo.

Tra le novità che, si dice, caratterizzeranno i nuovi iPad Pro non ci sarà di certo l’ampiezza dei display. Questi resteranno infatti, rispettivamente, da 11 pollici e da 12,9 pollici. Il punto cardine del rinnovamento atteso per i due tablet riguarda però il tipo di display, che con tutta probabilità sarà un OLED in entrambi i casi.

In realtà già nel caso delle indiscrezioni riguardanti la serie precedente si parlava di schermi OLED ma poi sappiamo tutti com’è andata a finire. In quel caso Apple optò per la conferma dei suoi mini-LED, certamente di altissimo livello ma ora è tempo di cambiare. Il 2024 sembra essere l’anno buono e ormai la percentuale è del 99,99%. Una grande novità dovrebbe però caratterizzare la configurazione di entrambi i modelli, con un display che potrà essere scelto in aggiunta ad un prezzo superiore.

iPad Pro con display OLED in arrivo, ci sarà uno schermo a scelta più performante

Parlando ancora dei nuovi display degli iPad Pro 2024, le ultime indiscrezioni parlano in queste ore di una grande novità: gli utenti potrebbero avere la possibilità di scegliere tra due tipi di schermi in fase di acquisto del loro nuovo tablet sul sito di Apple.

In particolare, potrebbe essere la volta buona per vedere il primo iPad Pro dotato di un display con vetro opaco. Questa dovrebbe essere l’alternativa al solito schermo lucido che da sempre si vede sui celebri tablet.

Si tratterebbe di un nuovo Pro Display XDR, equipaggiato con un vetro con una nanostruttura in grado di annullare qualsiasi riflesso. Sarà vero? Intanto i rumor impazzano e la notizia acquisisce sempre più credito.