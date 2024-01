iPad OLED sempre più vicini, sarebbe in corso la produzione dei display

Non è passato tanto tempo da quando hanno cominciato a circolare sul web le prime indiscrezioni riguardo ai nuovi iPad che verranno. Si continua a parlare insistentemente di due nuovi modelli di iPad Air e due nuovi modelli di iPad Pro OLED previsti per marzo 2024. A quanto pare le voci avrebbero ricevuto ulteriori conferme proprio in queste ore.

La fonte in questione, proveniente dalla Corea, ha rivelato che la produzione degli iPad OLED sarebbe pronta a partire. Stando a quanto riportato LG avrebbe cominciato a mettere in produzione i display per l’iPad Pro da 13″ e anche i pannelli OLED per il modello da 11″.

Inoltre anche casa Samsung avrebbe predisposto l’avvio della produzione dei pannelli OLED per i tablet di Apple entro questa settimana.

iPad OLED pronti all’arrivo: i display vanno in produzione in casa Samsung ed LG

Il 2024 sarà l’anno in cui Apple svelerà ufficialmente la sua nuova gamma di iPad con display OLED. L’azienda di Cupertino offrirà agli utenti due dimensioni, ovvero quelle da 13″ e 11″. LG Display si occuperà di produrre i pannelli per entrambi i modelli, mentre Samsung Display si concentra espressamente sul modello da 11″.

Secondo quanto riferito, Samsung Display ha lavorato anche allo sviluppo di un modello da 13″, ma al momento sembra designata alla produzione solo la linea di schermi per l’iPad da 11″.

Secondo le indiscrezioni, la stima riguardante le spedizioni di iPad OLED di Apple per quest’anno sarebbe pari a circa 8 milioni di unità. Si tratta dunque di un numero inferiore ai 10 milioni di unità previste. Tuttavia, essendo la prima volta di Apple nel produrre iPad con schermi OLED, è probabile che il debutto arrivi dopo una prima fase di test. Le prestazioni saranno nettamente superiori, con un rapporto di contrasto più alto. Inoltre lo spessore sarà minore non necessitando di uno strato di retroilluminazione separato. La data di spedizione prevista è segnata ad aprile.