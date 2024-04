Ci sono pochi dubbi sul fatto che alla Worlwide Developer Conference di quest’anno Apple presenterà anche (e soprattutto) le sue ultime novità in fatto di intelligenza artificiale. A quanto pare però l’azienda inizierà a scaldare i motori già tra qualche giorno con l’evento del 7 maggio incentrato sui nuovi tablet, tra cui l’iPad Pro con display OLED.

Il chip M4 potrebbe debuttare con il nuovo iPad Pro OLED: anche l’AI protagonista dell’evento del 7 maggio?

Dal momento che manca ormai poco all’appuntamento, si stanno intensificando le indiscrezioni sui prossimi dispositivi made-in-Cupertino, e secondo Mark Gurman – la nota e affidabile firma di Bloomberg – l’iPad Pro con display OLED arriverà con l’inedito chip M4 e il relativo Neural Engine. Due ingredienti per una ricetta AI, e non a caso il giornalista lo descrive come “il primo dispositivo realmente basato sull’intelligenza artificiale” di Apple.

Attraverso la sua newsletter Power On (via The Verge), Gurman spiega che l’azienda potrebbe sfruttare l’evento “Let Loose” del 7 maggio per spiegare la sua strategia sull’intelligenza artificiale con tutta la calma possibile. Essendo questo appuntamento dedicato interamente ai tablet, l’azienda californiana potrebbe infatti descrivere in modo più dettagliato come il nuovo iPad Pro e gli altri device con il chip M4 utilizzeranno le funzioni AI (alcune on-device, altre invece in collaborazione con aziende come Google).

Oltre ad un aggiornamento di tutta linea iPad, sono attesi anche nuovi accessori. Quello più chiacchierato, soprattutto per l’artwork dell’evento che lascia spazio a pochi dubbi, è la Apple Pencil di terza generazione con tanto di feedback tattile. Quest’ultima sarebbe una novità che andrebbe ad aggiungersi alla funzione “squeeze” e alle punte magnetiche che, facili da scambiare, consentirebbero agli utenti di utilizzare stili diversi in base alla necessità del momento.

Tra i protagonisti dell’evento, ancora secondo le voci di corridoio, dovrebbe esserci anche un iPad Air con display da 12,9 pollici. Questo, per le dimensioni più generose del pannello e il prezzo più contenuto (rispetto ai modelli Pro con display OLED), potrebbe potenzialmente diventare il tablet più richiesto dei prossimi mesi.

L’appuntamento con l’evento Let Loose è fissato per martedì 7 maggio, ore 16:00.