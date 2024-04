iPad: l'app Calcolatrice potrebbe essere finalmente in arrivo

C’è una cosa che accomuna vecchi e nuovi utenti iPad: lo stupore prima e l’incredulità poi dovuta all’assenza dell’app di sistema Calcolatrice. Perché i tablet di Apple non possono contare su uno strumento così utile che addirittura su iPhone, quando orientato in landscape, diventa una calcolatrice scientifica per le operazioni più complesse? Una risposta ufficiale c’è, fornita qualche anno fa da un dirigente dell’azienda di Cupertino, ma questa non è bastata a far passare il malcontento. E nemmeno l’ondata di meme sul web.

A tal proposito però c’è una importante novità. Oltre alle nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale e al tanto chiacchierato redesign che dovrebbe portare sé iOS 18, Apple starebbe trovando il tempo di lavorare anche ad altro. All’app Calcolatrice per iPad, ad essere più precisi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la società californiana potenzierà l’app, e soprattutto la renderà disponibile anche sui suoi tablet. Finalmente, aggiungiamo.

In base a quanto si legge su MacRumors, che cita fonti vicine alla questione, l’app Calcolatrice rientrerà tra le novità di iPadOS 18, il major update che Apple presenterà ufficialmente alla WWDC24 del 10 giugno.

Restando sull’argomento, la scorsa settimana AppleInsider ha suggerito che l’app Note di iOS 18 potrebbe fare sua una nuova funzione chiamata “Math Notes” che consentirà agli utenti di arricchire i propri appunti “incollando” informazioni dall’app Calcolatrice. Per quanto riguarda invece i Mac, macOS 15 dovrebbe portare con sé “un significativo aggiornamento dell’app”.

Perché l’iPad non ha l’app Calcolatrice

Intervistato da Marques Brownlee nel 2020, Craig Federighi, a capo del team software engineering di Apple, ha fornito una sorta di dichiarazione ufficiale in merito. Ebbene, secondo il dirigente, fino a questo momento l’azienda non è stata in grado di creare un’app Calcolatrice eccezionale per il suo iPad. Avrebbe potuto aggirare il problema con una versione ingrandita della versione per iPhone, ma questa non è una soluzione in linea con la filosofia dell’azienda.

A proposito di iPad, Apple ha annunciato un evento per il 7 maggio, ore 16:00 in Italia. Nuovi iPad Pro e Air sono in arrivo? Sì, e forse anche Apple Pencil e Magic Keybord di nuova generazione.

Immagine di copertina ©MacRumors