Apple annuncia un evento per il 7 maggio: arrivano i nuovi iPad

Dopo aver dato il via al 2024 con il Vision Pro e, successivamente, il MacBook Air con chip M3, è tempo per Apple di annunciare nuovi dispositivi. L’azienda di Cupertino in questo momento sta inviando alla stampa gli inviti per un evento intitolato “Let Loose” che si terrà il 7 maggio alle ore 16:00 (orario italiano). Pochi dubbi a riguardo: tra due settimane esatte il colosso di Cupertino svelerà i nuovi iPad.

Sono già diverse settimane che si chiacchiera con una certa insistenza dei tablet Apple di nuova generazione, soprattutto grazie a notizie diffuse da nomi di una certa attendibilità, come Mark Gurman di Bloomberg. E poi, a spazzare via ogni discussione ci pensa lo stesso invito, dove non passa inosservato il logo dell’azienda con al centro (impugnata) una Apple Pencil.

Rispetto agli ultimi aggiornamenti (incentrati principalmente sul processore), a questo giro Tim Cook e soci dovrebbero presentare qualche novità più sostanziosa. A tal proposito, per quanto riguarda iPad Pro si parla del passaggio alla tecnologia OLED per il display, dell’adozione del chip M3, di cornici più sottili, della ricarica wireless MagSafe e del riposizionamento della fotocamera frontale (sul “lato lungo”, come sull’iPad di 10ª generazione).

C’è tanta curiosità anche per la linea Air. Secondo le indiscrezioni, il modello più grande avrà un display da 12,9 pollici. E anche in questo caso la fotocamera dovrebbe trovare una nuova posizione, finalmente sul lato lungo.

Infine, nei rumor delle ultime settimane c’è stato spazio anche per gli accessori, come una nuova Magic Keyboard per iPad Pro e la Apple Pencil di terza generazione con supporto alla inedita gesture “squeeze”.

Per l’occasione Apple ha aggiornato anche la home del suo sito web (versione US), dove ora viene mostrato in evidenza il banner dedicato proprio all’evento del 7 maggio.