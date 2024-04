Apple Pencil 3 in arrivo: scovato un indizio in iPadOS 17.5

Nel giro di pochi mesi, se non poche settimane, Apple dovrebbe presentare gli iPad Pro e iPad Air di nuova generazione. A tenere ottima compagnia ai tablet potrebbero esserci anche nuovi accessori, forse la Apple Pencil 3. E a proposito dello stylus, sarebbero stati trovati dei chiari riferimenti nell’ultima versione di iPadOS.

La Apple Pencil 3 potrebbe essere dietro l’angolo e potrebbe supportare una nuova feature

I riferimenti alla nuova generazione di Apple Pencil sono stati scovati nel codice della versione beta di iPadOS 17.5, rilasciata di recente agli sviluppatori. Gli indizi descrivono una nuova gesture chiamata “squeeze”, che si ipotizza possa essere utilizzata per interazioni rapide come l’aggiunta di forme, firme, adesivi e campi di testo. Presumibilmente, per attivare la gesture basterà premere (facendo un po’ più di pressione) la superficie della Apple Pencil.

Facendo un paragone con ciò che offre oggi il catalogo del gigante di Cupertino, la Pencil di seconda generazione supporta solo il doppio tocco per passare da uno strumento all’altro in determinate applicazioni e non dispone di sensori di pressione sulla superficie. Considerato ciò, è molto probabile che i riferimenti trovati nella beta di iPadOS siano relativi ad un modello non ancora in commercio.

Nel corso degli ultimi mesi sono emersi anche altri dettagli che lasciano pensare ad un imminente lancio della Apple Pencil 3. A gennaio l’azienda californiana ha introdotto il supporto dello stylus nell’app Dov’è, ma ad oggi non esistete un modello della Pencil che possa essere monitorato tramite il network appena citato.

iPadOS 17.4, poi, ha portato con sé una nuova versione dell’API PencilKit, che gli sviluppatori possono utilizzare per rendere le loro applicazioni compatibili proprio con Apple Pencil. Tuttavia la società non ha ancora rivelato quali nuove nuove possibilità PencilKit 3 abbia da offrire agli utenti. Secondo alcuni rumor, la prossima Pencil utilizzerà punte magnetiche intercambiabili.

Ma quanto bisognerà ancora attendere per la presentazione dei nuovi iPad e dei relativi accessori (si parla anche di una nuova Magic Keyboard)? Non c’è nulla di certo, ma secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple svelerà le sue carte a inizio maggio.