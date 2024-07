Samsung: pronto il lancio dei Galaxy Tab S10+ ed S10 Ultra, ecco quando

Gli ultimi rumor sulla serie Galaxy Tab S10 di Samsung stanno cominciando ad essere molto interessanti. Innanzitutto gli utenti stanno cercando di capire quando effettivamente arriveranno i nuovi prodotti che renderanno la vita difficile agli ultimi iPad Pro di Apple.

Secondo le ultime informazioni, l’avvio della produzione dei nuovi Tab S10+ ed S10 Ultra sarebbe ormai dietro l’angolo. Le fonti in questione sono molto attendibili: queste sostengono che Samsung si stia preparando a dare il via alla produzione dei suoi tablet top di gamma proprio per il prossimo mese di agosto, ovvero tra poco più di una settimana. Le informazioni sulla scheda tecnica così come quelle sui prezzi di vendita, potrebbero arrivare durante le prossime settimane. Per quanto riguarda invece l’annuncio ufficiale, bisognerebbe attendere fine settembre, in quanto la finestra utile per la presentazione dei Samsung Galaxy Tab S10 potrebbe essere identificata nel mese di ottobre.

Samsung si prepara alla produzione dei suoi Galaxy Tab S10

Alcune voci parlano insistentemente della volontà di Samsung di presentare solo ed esclusivamente il Tab S10+ e il Tab S10 Ultra. Ci potrebbe dunque non essere un modello di base.

Naturalmente è ancora un po’ presto per affidarsi troppo alle indiscrezioni che spesso sul web possono anche sbagliare. Anche per quanto riguarda le opzioni di colore, sono state fatte delle ipotesi che passano dal grigio all’argento, ma in genere Samsung durante l’anno propone sempre nuove tonalità, per cui almeno per il momento c’è un grande dubbio.

L’evento più importante di questi ultimi tempi è stato sicuramente quello del 10 luglio a Parigi con il lancio dei nuovi pieghevoli. Anche a settembre e ottobre però potrebbero essere dei mesi chiave per alcune rivelazioni interessanti, tra le quali dovrebbero esserci anche i nuovi Galaxy Tab ma non solo. Samsung infatti, secondo quanto riportato sul web, avrebbe in serbo per i suoi utenti una nuova variante del pieghevole per eccellenza: il Galaxy Z Fold6 Slim (o Ultra). Insomma, c’è ancora tanto da vedere in questo 2024.