iPad Pro 2024: Apple aumenterà i prezzi, la data di presentazione

Si avvicina sempre di più il momento dei nuovi iPad 2024 di Apple, i modelli Pro tanto attesi dagli utenti. Secondo quanto riferito, Apple proverà in ogni modo a rilanciare le vendite del tablet più famoso al mondo introducendo i nuovi esemplari dotati di display OLED. Questi arriveranno a maggio e probabilmente con un prezzo più alto rispetto alla gamma prcedente.

Inizialmente Apple ha cercato di far concepire al pubblico la gamma iPad come un modello di laptop più leggero, elegante e versatile, anche con l’introduzione di tastiere di livello. Adesso però i tablet si trovano in un limbo tra gli iPhone Pro Max e appunto i MacBook, senza avere una posizione.

Questa ha portato ovviamente le vendite di iPad a diminuire esponenzialmente, riportando addirittura un significativo 24% durante lo scorso 2023. Nonostante tutto resta ancora in pieno controllo in termini di leadership ma la linea Pro ha bisogno di un aggiornamento. Potrebbe essere questa la chiave per il rilancio della line-up.

I nuovi iPad dovrebbero arrivare esattamente il 7 maggio

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dagli USA, i nuovi iPad Pro 2024 dovrebbero essere svelati a maggio, più precisamente il 7.

Apple avrebbe spostato il comunicato stampa preparato per il lancio dei tablet da marzo a maggio, almeno secondo i rumor più affidabili. Apple di solito svela la sua gamma iPad il martedì e proprio attraverso un comunicato stampa, senza preparare alcun grande evento.

Quello che fa più parlare e che rappresenterà la novità più significativa di dei nuovi modelli Pro, è senza dubbio il display OLED con tecnologia dual-stack. Questa si occupa di distribuire due strati di materiale organico per favorire la durata nel tempo, senza alcun segno di degrado progressivo peraltro con livelli di luminosità rilevanti.

Con grande probabilità proprio i pannelli OLED saranno prodotti dall’azienda leader in assoluto in tale ambito, ovvero LG.