iPad Pro M4: alcuni utenti notano una texture granulosa sul display

Questi sono giorni importanti per Apple e per tutti quegli utenti che hanno deciso acquistare subito il nuovo iPad Pro M4. Presentato il 7 maggio, durante l’evento Let Loose, il tablet di ultima generazione è acquistabile solo da pochi giorni ma, a quanto sembra, alcuni utenti avrebbero già notato delle anomalie sul display.

Gli iPad Pro M4 hanno display difettosi?

Le segnalazioni sono tutte reperibili e consultabili su Reddit, come riporta l’approfondimento in merito di MacRumors. In base a quanto si legge, alcuni utenti noterebbero una texture granulosa sul display (solo modelli con vetro standard, ndr), maggiormente visibile in ambienti bui e con il display con una luminosità medio-bassa. L’effetto, che si paleserebbe maggiormente su sfondi grigi o tenui, è stato paragonato a quello di una foto scattata con una impostazione ISO elevata che presenta rumore visivo.

Ecco un esempio:

Ma è davvero un difetto o ci potrebbe essere un’altra spiegazione? Non è possibile dirlo con certezza, ma può capitare che display OLED mostrino questi “granelli” per via di fattori legati ai processi di progettazione e produzione. Inoltre, i singoli sub-pixel possono variare in dimensioni e forma, contribuendo così a creare questa sorta di struttura granulosa irregolare.

I display OLED, poi, controllano anche la luminosità a livello del singolo pixel e la gestione dell’alimentazione potrebbe avere come conseguenza delle piccole variazioni di luminosità sullo schermo. Questo fenomeno potrebbe presentarsi proprio come un effetto granuloso, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. La stessa anomalia è stata registrata anche su alcuni display del Samsung Galaxy S24 Ultra, smartphone di ultima generazione.

Per quanto riguarda i fornitori dei pannelli di iPad Pro M4, Samsung si occupa dei display da 11″, LG Display invece di quelli da 13″. Secondo un report di marzo, l’azienda sudcoreana avrebbe riscontrato alcuni problemi durante la produzione e non sarebbe stata in grado di soddisfare la domanda di Apple. Quest’ultima avrebbe poi deciso di trasferire alcuni ordini del pannello da 11″ a LG Display.

Al momento il maggior numero di segnalazioni riguarda il modello da 11″, ma ce ne sono anche due relative al tablet da 13″. Considerato ciò, non è possibile determinare se il potenziale difetto sopradescritto sia dovuto ad un preciso fornitore.