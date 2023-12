iPhone 15 Plus: un divertente video esalta la durata della batteria

Con la sua batteria da 4383 mAh, iPhone 15 Plus è un dispositivo che vanta tra le sue caratteristica un’autonomia invidiabile.

Proprio su questo pregio, si basa un recente spot di Apple pubblicato dal canale ufficiale dell’azienda ieri su YouTube e trasmessa, sempre nella giornata di ieri, durante la partita di football americano tra Dallas Cowboys – Miami Dolphins.

Il divertente filmato mostra una presa elettrica che canta Miss You, canzone di Doe Boy, in quanto triste perché iPhone 15 Plus non ha più bisogno di lei. Durante la canzone, l’iPhone viene utilizzato dal proprietario che poi esce dalla stanza, senza dover ricaricare il dispositivo.

Lo spot, della durata di 30 secondi, termina poi con lo slogan “Loooooong battery life. iPhone 15 Plus” (ovvero “Durata della batteria lunghissima. iPhone 15 Plus”).

iPhone 15 Plus, Apple ne esalta l’autonomia (e non solo)

Nella descrizione del video, l’azienda si focalizza anche sulle altre caratteristiche del prodotto, riportando il seguente testo: “Grande schermo. Grande durata della batteria. iPhone 15 Plus è qui. Dynamic Island. Nuova fotocamera principale da 48 MP. Teleobiettivo 2x. Ritratti di nuova generazione. Resistente all’acqua (IP68). USB-C . Vetro resistente colorato. Design in alluminio. Da non perdere“.

Secondo Apple, il suo prodotto è infatti in grado di offrire fino a 26 ore di riproduzione video offline e fino a 100 ore di riproduzione audio. Di fatto, si tratta di un’autonomia finora mai vista su un iPhone. La scelta di questa pubblicità trasmessa in questo periodo non è casuale, anche viste le recenti e imperdibili offerte che riguardano questo dispositivo.

Un video d’impatto, che ha catturato l’attenzione degli utenti ma che non rappresenta una novità per il colosso di Cupertino. Già con iPhone 14 Plus, infatti, l’azienda aveva spinto il prodotto con uno spot pubblicitario simile, sempre incentrato sulle prestazioni della batteria.