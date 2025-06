iPhone: come provare la nuova suoneria nascosta ReflectionAlt1

Nella prima beta per sviluppatori di iOS 26, è stata scoperta una nuova suoneria chiamata “ReflectionAlt1-EncoreRemix”. Questo elemento nascosto, individuato da @8810cfw su X e verificato da ShrimpApplePro e Aaron Perris di MacRumors, rappresenta una reinterpretazione della celebre “Reflection”, la suoneria predefinita introdotta con l’iPhone X nel 2017.

iPhone: la suoneria ReflectionAlt1-EncoreRemix

Una volta individuato il file all’interno del sistema operativo di Apple, per gli utenti iPhone è stato facile pubblicarlo su X. Così, tutti adesso possiamo ascoltare la nuova suoneria e, con un minimo di astuzia, possiamo anche scaricarla e usarla (anche su un telefono Android). La nuova suoneria è questa:

iOS 26 has a glassy new ringtone called “ReflectionAlt1-EncoreRemix” It’s not live yet in the beta but it is present in the filesystem. Perhaps an iPhone 17 exclusive? pic.twitter.com/TxEAz9Ro6F — Aaron (@aaronp613) June 20, 2025

Sarà la suoneria di iPhone 17?

Attualmente, il file audio della ReflectionAlt1 è presente nel sistema operativo, ma non è accessibile tramite le impostazioni. Ciò solleva domande su come Apple intenda utilizzare questa suoneria: sarà forse una caratteristica esclusiva della serie iPhone 17, prevista per il rilascio a fine anno?

O potrebbe essere resa disponibile per tutti gli utenti nelle future versioni beta? Gli appassionati restano in attesa di scoprire se questa novità sarà un elemento distintivo della prossima generazione di dispositivi o se sarà accessibile a un pubblico più ampio.

Come impostare la suoneria ReflectionAlt1

Per impostare un file audio come suoneria, al momento, su iPhone è necessario usare l’app GarageBand e, ovviamente, avere sul telefono il file audio da utilizzare. Il primo passo, quindi, è procurarsi il file e il modo più semplice è estrarlo da uno dei tantissimi video che circolano in rete, tramite uno dei tantissimi tool online disponibili.

A questo punto, si devono seguire questi passaggi:

Apri GarageBand e seleziona “Crea nuova registrazione audio”

e seleziona “Crea nuova registrazione audio” Seleziona una traccia: tocca il pulsante “Tracce”, poi l’icona dello strumento e infine il pulsante “Browser loop”

tocca il pulsante “Tracce”, poi l’icona dello strumento e infine il pulsante “Browser loop” Scegli la tua sorgente audio: tocca “File” e poi “Sfoglia elementi dall’app File” fino a trovare il file desiderato

tocca “File” e poi “Sfoglia elementi dall’app File” fino a trovare il file desiderato Aggiungi e taglia l’audio: trascina il file scelto nella vista Tracce e per selezionare una sezione specifica di 30 secondi per la tua suoneria trascina i bordi

trascina il file scelto nella vista Tracce e per selezionare una sezione specifica di 30 secondi per la tua suoneria trascina i bordi Esporta come suoneria: tocca il pulsante “Navigazione”, poi “I miei brani”. Nel browser, tocca il pulsante “Altro”, poi “Seleziona” e scegli il tuo brano. Tocca il pulsante “Condividi” e seleziona “Suoneria”

tocca il pulsante “Navigazione”, poi “I miei brani”. Nel browser, tocca il pulsante “Altro”, poi “Seleziona” e scegli il tuo brano. Tocca il pulsante “Condividi” e seleziona “Suoneria” Dai un nome ed esporta: inserisci un nome per la tua suoneria e tocca “Esporta”. Se è più lunga di 30 secondi, GarageBand la accorcerà automaticamente

inserisci un nome per la tua suoneria e tocca “Esporta”. Se è più lunga di 30 secondi, GarageBand la accorcerà automaticamente Assegna la suoneria: Una volta esportata, tocca “Usa suoneria come” e scegli se impostarla come suoneria generale, tono messaggi o assegnarla a un contatto specifico

iOS 26 e le suonerie

La nuova suoneria non è l’unica innovazione di iOS 26. Tra le funzionalità in evidenza c’è un processo semplificato per creare suonerie personalizzate. Gli utenti potranno impostare file audio come suonerie senza dover passare attraverso GarageBand, un miglioramento significativo per la personalizzazione dei dispositivi.

Il rilascio ufficiale di iOS 26 è previsto per settembre e il nuovo sistema operativo sarà compatibile con iPhone 11 e modelli successivi. Tuttavia, i dispositivi delle serie XS e XR riceveranno solo aggiornamenti di sicurezza, segnando una distinzione tra i modelli più recenti e quelli meno recenti.

Con l’avvicinarsi del lancio, cresce l’entusiasmo nella community Apple. La possibilità che la ReflectionAlt1 diventi un simbolo della serie iPhone 17 aggiunge un ulteriore livello di curiosità.