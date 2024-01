iStock e NVIDIA Picasso insieme per un nuovo generatore di immagini IA

In questi giorni è stato presentato al CES 2024 un nuovo e interessante strumento, chiamato Generative AI, per generare immagini IA integrato nella piattaforma iStock.

Il servizio, che fornisce un enorme database di fotografie, si è avvalso della prestigiosa collaborazione di NVIDIA Picasso per proporre agli utenti questa nuova funzionalità.

Generative AI si pone l’obiettivo di fornire ad aziende e designer uno strumento in grado di creare su comando immagini pronte all’uso, con tanto di protezione legale sul copyright. Come riportato sul sito di iStock, infatti, lo stesso servizio offre una copertura assicurativa per un massimo di 10.000 dollari su ogni singola immagine generata.

Per alimentare i database dell’IA Getty Images (società proprietaria di iStock) ha potuto attingere alla sua vasta libreria, che può vantare un numero enorme di foto, illustrazioni e video. A livello puramente pratico, Generative AI funziona in modo simile ad altri strumenti simili, con istruzioni testuali da inserire in un apposito campo per generare immagini con una risoluzione fino a 4K.

Con Generative AI gli utenti vengono protetti da potenziali grane sui diritti d’autore

L’introduzione dello strumento legato all’IA non è però l’unica novità per gli utenti di iStock. Getty Images, infatti, ha annunciato anche l’introduzione di funzioni avanzate come inpainting e outpainting. Queste, disponibili anche come API, saranno utilizzabili per intervenire in modo efficace sulle immagini, aggiungendo persone e oggetti con risultati ultra realistici.

L’applicazione dello strumento IA e delle API, apre scenari molto interessanti. Le immagini ottenute infatti, possono essere utilizzate a loro volta per addestrare ulteriori modelli IA, oppure per creare contenuti unici, adatti a svariati contesti professionali.

Generative AI permette di generare quattro immagini commerciali attraverso prompt testuali, con un limite mensile di 100 input. Il tutto, per un abbonamento da 14,99 euro al mese.

Questo nuovo strumento va ad aggiungersi alla vasta schiera di tool per la generazione di immagini tramite IA, come i già affermati DALL-E 3 e Midjourney.