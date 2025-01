ITA Airways: offerte per i ponti del 2025, prenota entro il 6 gennaio

ITA Airways ha annunciato una serie di offerte speciali per le persone che desideranno approfittare dei ponti festivi del 2025. Le promozioni sono valide per prenotazioni effettuate entro il 6 gennaio per volare tra il 15 gennaio e il 30 giugno. C’è un’ampia gamma di destinazioni nazionali e internazionali: per visionare tutti i voli scontati basta dare un’occhiata a questa pagina del sito di ITA Airways.

Tutti gli sconti di ITA Airways per i ponti del nuovo anno

Il calendario del 2025 offre numerose opportunità per sfruttare al meglio le festività e i ponti. Ad esempio, ad aprile, combinando Pasqua e la Festa della Liberazione, è possibile organizzare una vacanza di 10 giorni utilizzando solo tre giorni di ferie. Anche il Primo Maggio, che cade di giovedì, offre l’occasione per un lungo fine settimana, mentre il 2 giugno, Festa della Repubblica, essendo di lunedì, regala un altro weekend prolungato.

Per ottenere lo sconto del 20% sui voli di ITA Airways, basta inserire il codice promozionale BEFANA20 durante la prenotazione. L’offerta è valida per le tariffe Economy (compresa la Light), Premium Economy, Superior e Business Class. I viaggiatori possono contare su vantaggi come il bagaglio a mano, un accessorio personale e il bagaglio da stiva (escluso per la tariffa Economy Light), per un’esperienza comoda e senza stress.

Ad esempio, è possibile acquistare un volo da Torino a Napoli al costo di 66€, oppure da Catania a Milano a soli 44€. E questo solo per citarne due. Per le destinazioni europee, sono disponibili voli andata e ritorno a partire da 75€, mentre per mete intercontinentali le tariffe partono da 220€. Queste offerte sono soggette a disponibilità e possono variare in base alla rotta e al periodo di viaggio.

Per usufruire delle offerte, è necessario prenotare i voli entro il 6 gennaio 2025 attraverso il sito ufficiale di ITA Airways. Si consiglia di verificare le condizioni specifiche di ogni promozione, inclusi i periodi di viaggio validi e le eventuali restrizioni applicabili, e di prenotare con anticipo per assicurarsi le tariffe migliori. Non va dimenticato inoltre di controllare eventuali aggiornamenti sulle condizioni di viaggio.