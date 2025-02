Italia-Galles Sei Nazioni 2025: a che ora e dove vederla in TV

Oggi, sabato 8 febbraio, allo Stadio Olimpico di Roma, si giocherà il match del Sei Nazioni 2025 di rugby tra Italia e Galles. L’incontro avrà inizio alle ore 15:15 e sarà trasmesso in TV su Rai 2 e Sky Sport Uno, e in streaming su RaiPlay e NOW.

I diritti di trasmissione del Sei Nazioni di quest’anno appartengono a Sky Italia, che trasmetterà tutti gli incontri della competizione (a differenza della Rai che offrirà la visione soltanto dei match degli azzurri, in seguito ad un accordo raggiunto con la pay-tv inglese). A questo proposito segnaliamo l’offerta in corso sul pacchetto Sky Sport + Sky TV, disponibile al prezzo scontato di 29,90 euro al mese per 18 mesi anziché 56,90 euro. Con questo pass gli abbonati hanno accesso non solo a tutte le partite del Sei Nazioni 2025, ma anche alle coppe europee di calcio, al tennis, a tutta la Formula 1 e MotoGP, al basket, alla programmazione di Eurosport e tanto altro sport.

Dove vedere Italia-Galles (Sei Nazioni 2025)

Il match Italia-Galles del Sei Nazioni di rugby sarà visibile in diretta TV su Rai 2 e Sky Sport Uno. In streaming, invece, occorrerà collegarsi su RaiPlay e NOW.

Per gli azzurri quello di oggi è un match cruciale per l’intero torneo, anche alla luce della sconfitta all’esordio contro la Scozia e al calendario proibitivo delle prossime giornate: perdere, infatti, significherebbe al 99% un nuovo cucchiaio di legno. A favore dei ragazzi del commissario tecnico Gonzalo Quesada (foto di copertina) ci sono comunque due elementi che danno fiducia: la reazione vista in Scozia la settimana scorsa, grazie alla quale gli azzurri avevano recuperato lo svantaggio iniziale, e la vittoria di un anno fa in Galles, con cui la Nazionale italiana aveva chiuso il suo miglior Sei nazioni di sempre con due successi. Basterà questo per avere ragione del XV gallese?

L’appuntamento è per oggi pomeriggio, a Roma, quando alle ore 15:15 inizierà la sfida tra gli azzurri e i britannici.