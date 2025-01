JavaScript Temporal: come cambia la gestione del tempo

La gestione di date e orari utilizzando codice JavaScript è sempre stata una sfida per gli sviluppatori. L’oggetto Date , introdotto nel 1995, è obsoleto e limitato, con problemi ben noti come il supporto insufficiente ai fusi orari e un’API incoerente. Dopo quasi 30 anni di lavoro, passando per workaround e librerie di terze parti, il nuovo oggetto JavaScript Temporal promette finalmente di rivoluzionare il modo in cui JavaScript gestisce il tempo.

Grazie al supporto per fusi orari, calendari non gregoriani, precisione sub-millisecondo e un’API moderna, Temporal si candida a diventare lo standard per applicazioni che fanno uso intensivo di date, dagli strumenti finanziari alle piattaforme di prenotazione, fino ai sistemi di logging e sincronizzazione.

Quali sono i vantaggi di JavaScript Temporal

L’oggetto Date di JavaScript ha ereditato un design problematico dall’implementazione java.util.Date di Java, poi accantonata già nel 1997. Tuttavia, JavaScript è rimasto bloccato con questa soluzione imperfetta, per usare un eufemismo, per quasi tre decenni.

Tra i principali limiti dell’oggetto Date , il fatto che non supporta correttamente i fusi orari (solo UTC e ora locale), i formati di data e ora sono interpretati in modo diverso dai browser (parsing incoerente), modificare un oggetto Date può generare bug difficili da individuare, operazioni come “aggiungi un giorno” possono produrre risultati inaspettati (in particolare con l’ora legale e i calendari storici).

Per anni, gli sviluppatori hanno usato librerie come Moment.js e date-fns per aggirare i vari problemi. Ora, con Temporal, JavaScript offre finalmente una soluzione nativa, potente e affidabile.

Un approccio rivoluzionario

A differenza di Date , JavaScript Temporal è progettato per essere immutabile, preciso e privo di ambiguità. Ecco alcune delle sue caratteristiche chiave:

Supporto avanzato per i fusi orari

È possibile lavorare, da codice JavaScript, con qualsiasi fuso orario senza dover installare librerie aggiuntive:

const dateTimeInRome = Temporal.Now.plainDateTimeISO("Europe/Rome");

console.log(dateTimeInRome); // Esempio: 2025-01-22T11:47:02.555

Calendari non gregoriani

Temporal supporta calendari lunari, ebraici, islamici e molti altri, semplificando la localizzazione delle applicazioni:

const chineseNewYear = Temporal.PlainMonthDay.from({

monthCode: "M01",

day: 1,

calendar: "chinese",

});

const nextCNY = chineseNewYear.toPlainDate({ year: 2025 });

console.log(`Capodanno Cinese: ${nextCNY.toString()}`);

Precisione e affidabilità

A differenza di Date , che calcola i millisecondi trascorsi a partire da inizio 1970, Temporal supporta la precisione sub-millisecondo e gestisce correttamente i salti temporali (leap second), altrimenti conosciuti come “secondi negativi”.

Gestione intuitiva delle date

Quando si utilizza Date , calcolare la differenza tra date richiede conversioni complesse. Con Temporal, tutto è più semplice:

const start = Temporal.Now.instant();

const end = start.add({ hours: 5, minutes: 30 });

const duration = start.until(end);

console.log(`Durata: ${duration.toString()}`);

Struttura di JavaScript Temporal: un’API potente e modulare

Temporal introduce diverse classi specializzate, ognuna con un ruolo ben definito:

Tipo di operazione Classe Temporal Descrizione Momento esatto nel tempo Temporal.Instant Equivalente al timestamp Unix. Data e ora con fuso orario Temporal.ZonedDateTime Unione di data, ora e fuso orario. Data e ora senza fuso orario Temporal.PlainDateTime Come un classico DateTime , ma senza ambiguità. Solo data Temporal.PlainDate Rappresenta solo una data (senza ora). Solo ora Temporal.PlainTime Rappresenta solo un orario (senza data). Durata temporale Temporal.Duration Differenza tra due momenti nel tempo.

Questa modularità rende Temporal estremamente flessibile e adatto a qualsiasi scenario.

Supporto nei browser e futuro di Temporal

Temporal è attualmente in fase di implementazione sperimentale nei browser: