Joe Biden, Microsoft e Nvidia insieme per "democratizzare" l'IA

La National Science Foundation (NSF), supportata da 10 agenzie governative, tra cui figura anche la NASA, stanno collaborando con sviluppatori di tecnologie IA per adempiere all’ordine esecutivo del presidente americano Joe Biden.

Il fine di questa ampia collaborazione è di rendere più democratico l’accesso a una tecnologia rivoluzionaria come l’Intelligenza Artificiale.

Il progetto, noto come National Artificial Intelligence Research Resource (NAIRR), ha come principale obiettivo quello di fornire accesso ai modelli IA, potenza di calcolo, dati, software e formazione ai ricercatori presenti sul territorio statunitense. Di fatto, i singoli ricercatori possono chiedere accesso al NAIRR attraverso il sito Web ufficiale, presentando i propri progetti per poter accedere alle risorse disponibili.

Per quanto riguarda le collaborazioni, non si parla solo di entità governative. Il governo, infatti, ha l’appoggio di Amazon Web Service, AMD, Google, IBM, Intel, Meta, Microsoft, Nvidia e OpenAI.

NAIRR, i colossi dell’informatica e le agenzie governative USA collaborano per lo sviluppo dell’IA

Nello specifico, Nvidia e Microsoft hanno presentato separatamente i contributi forniti a NAIRR. Il colosso di Redmond ha dichiarato di aver donato 20 milioni di dollari in crediti Azure, accesso ai modelli del servizio Azure OpenAI e risorse per lavorare sull’equità, l’accuratezza e la privacy dell’intelligenza artificiale. Nvidia si è impegnata a fornire l’accesso al suo software DGX Cloud e AI Enterprise.

L’ordine esecutivo di Biden sull’intelligenza artificiale ha ordinato alle agenzie governative di istituire NAIRR per garantire che gli Stati Uniti rimangano il principale polo di innovazione dell’IA nel mondo. Alle spalle degli USA, secondo Harvard Business Review, scalpitano Cina, Regno Unito, Giappone e Germania.

A livello pratico, il progetto NAIRR si concentrerà inizialmente su quattro aree:

Facilitare l’accesso a diverse risorse di IA; Consentire la ricerca sull’IA che si focalizza su sicurezza e privacy; Facilitare e sviluppare l’interoperabilità tra le piattaforme di IA; Educare e formare le comunità sull’uso degli strumenti di IA.

La NSF ha affermato che i primi progetti di NAIRR si concentranno sull’applicazione dell’IA in ambiti come sanità e sostenibilità ambientale.