Juventus - Empoli: orario e dove vederla in streaming, anche dall'estero

Juventus – Empoli è uno dei quarti di finale di Coppa Italia: il match è in programma oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, a partire dalle 21:00. Il match permetterà di stabilire quale squadra riuscirà ad accedere alle semifinali della competizione, oramai entrata nella sua fase finale. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Canale 5 oltre che in diretta streaming gratis su Mediaset Infinity.

Per vedere in diretta streaming dall’estero Juventus – Empoli è necessario verificare se il match viene trasmesso o meno nel Paese dove ci si trova al momento. Nella maggior parte dei casi, la Coppa Italia non è visibile tramite emittenti internazionali. Ricorrendo a una VPN, però, è possibile vedere il match su Mediaset Infinity, andando a selezionare un server italiano per avviare la connessione.

La VPN giusta da scegliere oggi è NordVPN. Il servizio in questione mette a disposizione una connessione protetta dalla crittografia, con la possibilità di selezionare un server italiano scegliendo tra le migliaia di server disponibili.

Juventus – Empoli: orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Juventus – Empoli:

Juventus (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Kolo Muani, McKennie, Nico Gonzalez; Vlahovic. Allenatore: Motta. A disposizione: Di Gregorio, Rouhi, Alberto Costa, Locatelli, Conceicao, Mbangula, Adzic, Yildiz.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Tosto; Sambia, Henderson, Maleh, Cacace; Kouamè, Kovalenko; Colombo. Allenatore: D’Aversa. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Gyasi, Gravelo, Pezzella, Bacci, Grassi, Bembnista, Esposito, Konate, De Sciglio, Goglighidze, Campaniello.

