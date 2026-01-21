Juventus vs Benfica gratis per chi ha l'abbonamento Prime

Impegno in Champions League per la squadra di Spalletti: guarda la partita gratis su Prime Video.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 21 gen 2026
Juventus-Benfica è la partita della settimana di Champions League che sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. Valida per la settima giornata della Phase League, mette di fronte la squadra di Luciano Spalletti con il “nemico” Mourinho: i bianconeri con una vittoria si assicurerebbero in pratica il passaggio almeno ai play-off assaporando, almeno matematicamente, la possibilità di chiudere addirittura tra le prime 8 dopo un inizio complicato.

Guarda Juventus-Benfica in streaming

La partita è, come detto, una esclusiva Prime Video e puoi guardarla gratis se sei già abbonato a Prime. In caso contrario, ti basterà sottoscrivere l’abbonamento, anche in prova gratuita, per poter accedere alla visione della partita che potrai guardare sui tuoi dispositivi preferiti tra PC, smartphone, tablet, console da gioco, Stick TV e Smart TV.

L’abbonamento a Prime, lo ricordiamo, ti dà tanti altri vantaggi con spedizioni gratuite e illimitate, l’accesso ad Amazon Photos, a migliaia di libri e riviste con Prime Reading, allo streaming musicale con Amazon Music base e persino vantaggi legati al gaming, con giochi gratuiti in regalo ogni settimana e l’accesso al cloud gaming di Luna Standard che include un catalogo ricchissimo di titoli, anche recenti.

E poi, appunto, c’è l’accesso a Prime Video con film, serie TV ed eventi sportivi in esclusiva con alcune partite di Champions League e NBA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

