KB5046617 e KB5046633: cosa contengono gli aggiornamenti per Windows 11

Con il patch Tuesday di novembre 2024, Microsoft ha pubblicato e distribuito attraverso Windows Update i nuovi aggiornamenti KB5046617 e KB5046633 destinati, rispettivamente, a Windows 11 24H2 e Windows 11 23H2. Si tratta di aggiornamenti cumulativi che includono correzioni di sicurezza, alcuni interventi sulle funzionalità del sistema operativo e qualche novità.

I riferimenti alla disponibilità dei pacchetti di aggiornamento compaiono nella schermata principale di Windows Update, sui sistemi Windows 11. Per verificarne la presenza e procedere con l’installazione, basta digitare Verifica disponibilità aggiornamenti nella casella di ricerca quindi fare clic sul pulsante con lo stesso nome.

Le novità introdotte in Windows 11 con i pacchetti KB5046617 e KB5046633

Oltre alle correzioni di sicurezza che interessano Windows 11 e gli altri sistemi operativi Microsoft, gli aggiornamenti cumulativi KB5046617 e KB5046633 correggono, innanzi tutto, diversi comportamenti anomali segnalati a più riprese dagli utenti.

Nel caso delle installazioni di Windows 11 24H2, Microsoft ha risolto un bug che comportava la visualizzazione di una schermata nera durante l’utilizzo della combinazione di tasti ALT+TAB per il passaggio da un’applicazione aperta a un’altra.

Accedendo al Task Manager ( CTRL+MAIUSC+ESC ) e portandosi nella scheda Processi, Windows 11 mostrava un conteggio pari a 0 per il numero di processi in esecuzione. Questo avveniva quando l’opzione Raggruppa per tipo (menu in alto a destra) risultava selezionata. Gli aggiornamenti appena rilasciati correggono anche questa anomalia.

L’applicazione delle patch appena rilasciate permette inoltre di scongiurare l’impossibilità di collegarsi alla rete Internet da parte di alcuni dispositivi. Questo accadeva nel caso in cui la risposta del server DHCP contenesse alcune informazioni duplicate.

Ancora, KB5046617 e KB5046633 risolvono l’impossibilità di accedere a Dev Drive da macchine WSL (Windows Subsystem for Linux).

Gestione delle notifiche e finestra della password WiFi

Gli aggiornamenti cumulativi di novembre 2024 per Windows 11 cambiano anche il comportamento di alcune notifiche. Il sistema operativo suggerisce automaticamente di disattivare le notifiche da certe app: d’ora in avanti è possibile decidere di non ricevere più questi suggerimenti. Basta accedere alle impostazioni, cliccare su Sistema, Notifiche quindi cercare la voce Suggerimenti sulle notifiche.

La finestra di dialogo per la visualizzazione della password WiFi (impostazioni, Rete e Internet) eredita il design visuale dell’interfaccia di Windows 11. L’assistente vocale permette adesso di copiare l’ultima frase pronunciata e salvarla negli appunti usando la combinazione predefinita quindi premendo CTRL+X .

Migliorata la gestione della batteria con Modern Standby

Con Modern Standby il portatile di fatto non si spegne più. Questo per rendere i dispositivi sempre più reattivi e capaci di tornare operativi nel giro di pochi istanti.

Rilasciando gli aggiornamenti KB5046617 e KB5046633, Microsoft riconosce che in Windows 11 c’era un problema che portava i sistemi a consumare troppa batteria in modalità Modern Standby. Dopo l’applicazione delle patch, l’autonomia dei sistemi portatili risulterà estesa.

Risolti diversi bug

Gli sviluppatori Microsoft hanno inoltre risolto un bug che impediva l’autenticazione sugli account Web, migliorato l’applicazione Pulizia disco (correggendo anche un problema che portava a fornire una stima errata dello spazio) e introdotto la possibilità di personalizzare il tasto per l’attivazione di Copilot sui dispositivi compatibili.