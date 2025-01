KB5050094, quali le novità reali dell'aggiornamento per Windows 11 24H2

Windows 11 ha ereditato dal suo predecessore l’identikit di sistema operativo in continuo divenire. Microsoft rilascia periodicamente aggiornamenti che non solo correggono bug e risolvono problemi di sicurezza ma anche update che introducono funzionalità nuove. È il caso del pacchetto KB5050094, che introduce in anteprima alcune caratteristiche destinate a una più ampia platea di utenti nel corso dei prossimi mesi.

Le novità più importanti del pacchetto KB5050094 per Windows 11 24H2

Destinato agli utenti di Windows 11 24H2 e già scaricabile attraverso Windows Update, KB5050094 è foriero di alcune innovazioni che modificano il comportamento di Windows e introducono caratteristiche “inedite”.

Le principali novità riguardano la barra delle applicazioni di Windows 11: l’aggiornamento migliora le anteprime (miniature) visualizzate quando si porta il puntatore del mouse sopra le icone delle app in esecuzione. L’aggiornamento ne migliora anche le animazioni.

Inoltre, nella traybar di Windows 11 debutta un’icona che compare automaticamente ogniqualvolta il sistema operativo dovesse rilevare l’utilizzo di un programma che supporta Windows Studio Effects. Ciò avviene solo sui dispositivi dotato di NPU.

Cos’è Windows Studio Effects e a cosa serve

Windows Studio Effects è una suite di funzionalità progettate per migliorare l’esperienza visiva e sonora durante le videochiamate e le registrazioni, utilizzando l’intelligenza artificiale (AI). Si tratta di effetti disponibili sui dispositivi Windows 11 con NPU compatibile.

Cliccando sulla nuova icona visualizzata nella traybar, gli utenti possono accedere direttamente alle impostazioni di Windows Studio Effects. Qui si possono attivare o disattivare gli effetti desiderati e visualizzare un’anteprima del flusso proveniente dalla webcam del PC. L’applicazione degli effetti ha validità globale: ciò significa che restano attivi per qualsiasi applicazione che utilizza la fotocamera, senza necessità di configurazioni aggiuntive in ciascuna app.

Tra le possibilità offerte da Windows Studio Effects vi sono la sfocatura dello sfondo, il contatto oculare (corregge la direzione dello sguardo dell’utente verso la fotocamera), l’inquadratura automatica (mantiene il soggetto centrato nell’immagine), la riduzione dei rumori di fondo, i filtri creativi utili a personalizzare l’aspetto visivo durante le videochiamate.

Le migliorie su Esplora file

Con l’aggiornamento KB5050094, Esplora file si arricchisce del comando Nuova cartella che compare nel menu contestuale quando si fa clic con il tasto destro nel riquadro di navigazione laterale, altrimenti detto riquadro di spostamento.

Il pacchetto in distribuzione su Windows Update corregge inoltre un bug che causava la ripetizione di una ricerca appena eseguita senza richiesta dell’utente, alcuni problemi nell’aggiornamento del pannello dei dettagli e un problema che portava alla modifica della data e dell’ora di un file dopo un’operazione di copia.

È inoltre finalmente possibile cambiare il fuso orario nelle impostazioni di Windows 11 senza la necessità di permessi amministrativi.

Altre correzioni di bug e miglioramenti

Installando il pacchetto KB5050094, si può risolvere il problema che faceva scomparire il puntatore del mouse nei campi di testo di alcune applicazioni e il noioso bug che provocava una certa latenza nei movimenti del puntatore stesso, anche in assenza di carico sul sistema.

L’aggiornamento sistema un problema lamentato dagli utenti di Excel 2016: l’applicazione rimaneva bloccata nella schermata di caricamento all’apertura di alcuni file.

In ambito multimediale e hardware, KB5050094 corregge la sovrasaturazione dell’immagine in alcuni giochi con Auto HDR attivo; risolve problemi di compatibilità con alcuni driver DAC USB 1.0 e il codice di errore 10 “Questo dispositivo non può essere avviato“.

Per quanto riguarda il supporto per le passkey, Windows 11 24H2 rimuove la limitazione di un minuto di timeout quando si utilizza una passkey da smartphone.

