KB5051974: Microsoft obbliga Windows 10 a installare il nuovo Outlook

Confermando quanto preannunciato già a dicembre 2024, Microsoft passa all’azione e forza l’installazione del nuovo Outlook su Windows 10. Come abbiamo spiegato nell’articolo, con il termine “nuovo Outlook” si fa riferimento a una versione “inedita” del celeberrimo client di posta elettronica che rompe con il passato. A portarla in Windows 10 è l’aggiornamento KB5051974 in distribuzione dall’11 febbraio 2025.

Cos’è il nuovo Outlook e come arriva su Windows 10 con il pacchetto KB5051974

Il nuovo Outlook per Windows non è una semplice Web app, ma piuttosto un’applicazione nativa che utilizza tecnologie Web per fornire un’esperienza coerente con quella di Outlook accessibile via Web. È basato su WebView2, che consente di integrare funzionalità web all’interno di un’app nativa, offrendo accesso alle risorse locali. Questo schema permette al nuovo Outlook di sfruttare le notifiche avanzate e l’accesso completo ai file locali, funzionalità che normalmente non sono disponibili nelle app Web tradizionali. Microsoft lo spiega in questo documento di supporto.

A meno che non si fosse configurato Windows 10 per bloccare gli aggiornamenti automatici e installarli solo su richiesta, il pacchetto KB5051974 sarà caricato automaticamente. Senza nulla chiedere all’utente.

Dopo l’applicazione dell’aggiornamento, la presenza del nuovo Outlook è segnalata da un’icona che compare nella sezione App del menu Start, vicino a quella di Outlook classico. Microsoft sottolinea che l’update non apporta alcuna modifica a livello di impostazioni né interviene sulle configurazioni predefinite.

Come rimuovere il nuovo Outlook da Windows 10

Nell’articolo citato in apertura, abbiamo spiegato che chi volesse eliminare il nuovo Outlook può farlo premendo Windows+X quindi scegliendo la voce Windows PowerShell (amministratore) e infine digitando quanto segue:

Remove-AppxProvisionedPackage -AllUsers -Online -PackageName (Get-AppxPackage Microsoft.OutlookForWindows).PackageFullName

Per scongiurare i successivi tentativi di installazione del nuovo Outlook attraverso Windows Update, è necessario aggiungere una specifica configurazione a livello di registro di sistema:

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\Orchestrator\UScheduler_Oobe\OutlookUpdate" /v BlockedOobeUpdaters /d "MS_Outlook" /f

Nel caso in cui, in un secondo tempo, si volesse procedere con l’eliminazione della voce BlockedOobeUpdaters , si può eseguire il comando seguente:

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\Orchestrator\UScheduler_Oobe\OutlookUpdate" /v BlockedOobeUpdaters /f

Le altre novità del pacchetto di aggiornamento KB5051974

Mentre l’introduzione del nuovo Outlook è la novità principale, per il resto le modifiche introdotte da KB5051974 sono minimali. E non potrebbe essere diversamente dal momento che per Microsoft Windows 10 è un sistema operativo sul viale del tramonto: la data di fine supporto di Windows 10 è fissata per il 14 ottobre 2025.

L’aggiornamento risolve comunque un problema che impediva il funzionamento dei meccanismi di cattura delle schermate con il Narratore attivo; un difetto che causava malfunzionamenti nei dispositivi audio USB basati su driver DAC USB 1.0, interrompendo la riproduzione audio; un bug che si verificava con alcuni dispositivi di gestione audio USB esterni; un problema che impediva il riconoscimento delle fotocamera USB dopo l’installazione degli aggiornamenti di sicurezza di gennaio 2025; un memory leak che poteva portare all’esaurimento delle risorse di sistema e provocare malfunzionamenti delle applicazioni.