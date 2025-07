KB5062660: l'aggiornamento Windows 11 che introduce Quick Machine Recovery

Il nuovo aggiornamento cumulativo KB5062660 per Windows 11 24H2, rilasciato in anteprima, introduce 29 nuove funzionalità e una lunga serie di migliore. Disponibile come pacchetto opzionale su Windows Update e attraverso gli altri canali Microsoft, KB5062660 introduce ufficialmente Quick Machine Recovery (Ripristino rapido del computer, in italiano). Si tratta di uno strumento che risolve i problemi all’avvio di Windows 11, correggendo anche quelli che presupporrebbero competenze tecniche avanzate e l’impiego di strumenti di boot alternativi (supporto d’installazione di Windows 11, tool basati su Windows PE, distribuzioni Linux live e così via).

Il rilascio del pacchetto KB5062660 fa parte degli aggiornamenti facoltativi non di sicurezza rilasciati mensilmente a scopo di test, prima dell’inclusione ufficiale nel Patch Tuesday successivo (in questo caso, quello del 12 agosto 2025).

Windows Resiliency Initiative: verso un Windows più affidabile

La Windows Resiliency Initiative è un progetto strategico di Microsoft per rendere Windows più resistente ai guasti, “auto-riparante” e rapido nel recuperare il funzionamento del sistema.

La già citata funzionalità Quick Machine Recovery (QMR) permette di diagnosticare e correggere automaticamente problemi critici tramite il Windows Recovery Environment (WinRE). In caso di errore all’avvio, il sistema entra in WinRE, si connette a Internet e scarica una correzione mirata. Dopo l’installazione di KB5062660, QMR diventa disponibile in Impostazioni, Sistema, Ripristino, Ripristino rapido del computer.

Attiva di default per gli utenti privati, nel caso delle aziende QMR è gestibile tramite Intune e RemoteRemediationCSP. Quest’ultimo è un Configuration Service Provider (CSP) introdotto da Microsoft per consentire agli amministratori IT di gestire in modo centralizzato la diagnostica remota e le operazioni di ripristino automatizzato su dispositivi Windows, in particolare in scenari gestiti tramite Intune o altri strumenti MDM (Mobile Device Management).

Oltre a Quick Machine Recovery, che abbiamo presentato nel dettaglio nel nostro articolo sul funzionamento del Ripristino rapido del computer in Windows 11, KB5062660 introduce anche la nuova (e contestata) schermata BSOD basata su sfondo nero.

Recall: ora disponibile anche in Europa

L’assistente Recall, che tiene traccia dell’attività dell’utente tramite snapshot creati e salvati in locale, debutta ufficialmente anche nello Spazio Economico Europeo (SEE). In questa regione, include la funzionalità di esportazione dati:

È possibile condividere snapshot con app e siti di terze parti, previa autenticazione e uso di un codice di esportazione univoco.

Gli utenti possono ripristinare Recall e cancellare tutti i dati raccolti utilizzando la nuova pagina aggiunta alle impostazioni del sistema, nella sezione Privacy e sicurezza, Recall e snapshot.

Click to Do: azioni contestuali intelligenti

Sui PC Copilot+, la funzione Click to Do riconosce il testo sullo schermo e propone diverse possibili azioni:

Migliora la lettura a voce alta e la pronuncia (richiede app dal Microsoft Store).

e la pronuncia (richiede app dal Microsoft Store). Immersive Reader : un ambiente privo di distrazioni per la lettura assistita, con dizionario illustrato e supporto vocale.

: un ambiente privo di distrazioni per la lettura assistita, con dizionario illustrato e supporto vocale. Draft with Copilot in Word: genera automaticamente bozze di documenti Word da testo selezionato (richiede abbonamento a Microsoft 365 Copilot).

di da testo selezionato (richiede abbonamento a Microsoft 365 Copilot). Integrazione con Teams: consente di inviare un messaggio o pianificare una riunione direttamente da un’email riconosciuta.

Impostazioni e AI integrata

L’aggiornamento opzionale KB5062660 introduce anche l’Agente Copilot per le impostazioni: sui PC Copilot+ basati su SoC Snapdragon (e a breve anche su piattaforma AMD/Intel), è possibile usare un assistente AI per modificare rapidamente le impostazioni del sistema operativo. Per il momento, funziona solo in lingua inglese ma in futuro arriverà anche per gli utenti italiani.

La nuova casella di ricerca centralizzata è ora visibile anche sui PC non-Copilot+ per facilitare la navigazione nelle impostazioni di Windows 11.

Come installare KB5062660

Essendo un aggiornamento opzionale, è necessario recarsi in Impostazioni, Windows Update, Verifica disponibilità aggiornamenti, quindi cliccare su Scarica e installa accanto all’indicazione del pacchetto KB5062660. Se l’opzione Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili risultasse attiva, KB5062660 si installerà automaticamente.

In alternativa, è possibile scaricare manualmente l’aggiornamento dal Microsoft Update Catalog. In ogni caso, l’aggiornamento porta il sistema operativo alla build 26100.4770.