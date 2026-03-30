KB5079391: Microsoft ritira l'aggiornamento per Windows 11 dopo errori critici in installazione

Un aggiornamento opzionale di Windows 11, identificato come KB5079391 e rilasciato appena qualche giorno fa, ha avuto una vita estremamente breve: distribuito il 26 marzo 2026, è stato ritirato dopo poco a causa di un problema critico durante l’installazione. Il malfunzionamento ha interessato in particolare Windows 11 25H2 e Windows 11 24H2, con un errore che impedisce il completamento della procedura di aggiornamento e costringe il sistema a ripetere il tentativo in loop.

Il codice di errore segnalato, 0x80073712, non è nuovo per gli amministratori di sistema: indica una corruzione o l’assenza di file necessari nel repository dei componenti di Windows. Il fatto che si sia manifestato su un aggiornamento distribuito pubblicamente, anche se opzionale, suggerisce un problema nei pacchetti rilasciati o nei meccanismi di validazione lato client.

Errore 0x80073712: cosa accade realmente nel sistema

Quando Windows Update tenta di installare KB5079391, il processo verifica l’integrità dei componenti presenti nella cartella WinSxS, che funge da archivio centrale per tutte le versioni dei file di sistema. Se uno o più elementi risultano mancanti o incoerenti, l’installazione si interrompe.

Nel caso specifico, il sistema restituisce l’errore 0x80073712, segnalando che i file necessari per completare l’operazione non sono disponibili.

Il comportamento osservato porta a una situazione problematica: Windows Update tenta automaticamente di scaricare nuovamente i file, ma senza successo, generando un ciclo continuo di errore e successivi nuovi tentativi.

KB5079391: distribuzione interrotta e ritiro immediato

Microsoft ha deciso di sospendere la distribuzione dell’aggiornamento KB5079391: si tratta di una scelta rara, che evidenzia la gravità del problema.

La decisione di bloccare la diffusione non riguarda solo i nuovi download: anche i sistemi che avevano già ricevuto la notifica dell’aggiornamento non possono più installarlo. Microsoft ha confermato l’avvio di un’analisi interna per identificare la causa, ma non ha fornito dettagli tecnici sui componenti coinvolti.

Possibili mitigazioni e verifiche manuali

Il problema dell’installazione in loop resta fortunatamente confinato al sottosistema di aggiornamento. Non blocca l’avvio di Windows 11 né compromette direttamente l’uso del sistema, ma può generare effetti collaterali:

CPU e disco leggermente più impegnati durante i tentativi ripetuti;

log CBS e WindowsUpdate.log che crescono rapidamente;

possibile interferenza con altri aggiornamenti cumulativi.

Ora che Microsoft ha ritirato KB5079391, la situazione cambia in modo abbastanza netto per chi è rimasto coinvolto.

Se l’aggiornamento non è mai stato installato completamente, Windows Update smette semplicemente di proporlo. Il sistema continuerà a funzionare normalmente e, alla successiva scansione, non tenterà più di scaricarlo perché il pacchetto risulta rimosso dai server.

Se invece il download era già iniziato o i metadati dell’update sono rimasti in cache, possono verificarsi due scenari: Windows Update continua a vedere un riferimento locale all’aggiornamento e prova ancora a installarlo, generando lo stesso errore; il sistema “ripulisce” automaticamente la cache e smette di effettuare nuovi tentativi.

Senza interventi manuali, il comportamento tende a risolversi da solo, perché Windows invalida i metadati non più pertinenti. Tuttavia, su sistemi già “sporchi” o con precedenti errori, il tentativo può continuare più a lungo.