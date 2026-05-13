KB5089549: Windows 11 corregge 120 falle e cambia Esplora file con l'update di maggio

Microsoft ha distribuito gli aggiornamenti cumulativi KB5089549 e KB5087420 per Windows 11 25H2, 24H2 e 23H2. Il rilascio coincide con il Patch Tuesday di maggio 2026 e include correzioni per 120 vulnerabilità di sicurezza, oltre a una lunga serie di modifiche legate a stabilità, gestione dell’interfaccia e prestazioni generali del sistema operativo. Gli update sono veicolati al solito attraverso Windows Update e portano le build rispettivamente a 26200.8457, 26100.8457 e 22631.7079.

La cadenza mensile dei Patch Tuesday resta uno degli elementi più delicati nella manutenzione di Windows: Microsoft continua infatti a usare il modello degli aggiornamenti cumulativi: un singolo pacchetto integra patch di sicurezza, correzioni funzionali e miglioramenti introdotti nelle preview opzionali del mese precedente. In pratica, chi aveva ignorato gli aggiornamenti facoltativi di aprile 2026 si ritrova ora tutte le modifiche integrate nel canale stabile.

Va detto però che maggio 2026 segna anche un momento particolare: per la prima volta dopo molti mesi Microsoft dichiara di non aver rilevato zero-day pubblici o vulnerabilità già sfruttate attivamente al momento del rilascio. A dispetto di ciò, tuttavia, alcune falle corrette riguardano componenti storicamente sensibili come Netlogon e il Client DNS, con scenari di esecuzione remota di codice che richiedono comunque priorità elevata, soprattutto nelle reti aziendali.

Build allineate tra Windows 11 24H2 e 25H2

Microsoft continua a mantenere un’impostazione già vista negli ultimi mesi: Windows 11 25H2 e 24H2 condividono praticamente la stessa base tecnica. L’aggiornamento KB5089549 applica infatti identici fix e le stesse funzionalità a entrambe le versioni. Cambia solo il numero di build finale.

Dal punto di vista operativo la scelta semplifica molto la manutenzione dei sistemi in uso. Gli amministratori IT possono validare un solo pacchetto invece di gestire rami realmente separati. Dietro le quinte, il codice condiviso riduce il rischio di regressioni, anche se resta il problema classico di Windows 11: alcune modifiche all’interfaccia continuano a intervenire su componenti differenti, parte Win32 tradizionali e parte WinUI 3.

Molte anomalie storiche di Esplora file e della shell di Windows 11 derivano proprio da questa convivenza tra componenti legacy e framework moderni. Alcune correzioni presenti nell’aggiornamento di maggio 2026 sembrano andare nella direzione di una graduale sostituzione delle parti più datate.

Esplora file riceve una serie di aggiornamenti concreti dopo mesi di segnalazioni

Tra le modifiche più interessanti c’è la correzione del fastidioso flash bianco con il tema scuro di Windows 11 all’apertura di “Questo PC” o nel ridimensionamento del pannello dettagli. Il problema accompagnava Windows 11 da tempo e dipendeva dalla sincronizzazione incompleta tra rendering legacy e temi scuri moderni.

Microsoft interviene anche sulla persistenza delle preferenze di visualizzazione: fino ad oggi Esplora file tendeva a dimenticare ordinamento e layout. Sembra un dettaglio minore, ma negli ambienti produttivi diventa una cosa irritante, soprattutto per chi lavora con directory molto popolate o repository di progetto.

Arriva inoltre il supporto nativo a nuovi formati archivio: uu , cpio , xar e pacchetti NuGet con estensione nupkg . Microsoft amplia così il sottosistema di compressione integrato introdotto nel 2023 con il supporto 7z e tar. Per sviluppatori e amministratori significa poter ispezionare pacchetti software senza utility esterne.

In parallelo, l’azienda dichiara di aver migliorato l’affidabilità dei processi explorer.exe : alcune finestre restavano attive in memoria anche dopo la chiusura dell’interfaccia, con consumo RAM anomalo e riavvii dell’interfaccia.

Xbox mode sbarca ufficialmente sul desktop

La novità più visibile riguarda l’introduzione della modalità Xbox su PC. Microsoft propone un’interfaccia a schermo intero che richiama l’esperienza delle console Series X e Series S, riducendo processi in background e semplificando l’accesso a librerie Game Pass e giochi installati.

Ci troviamo di fronte a una modalità shell ottimizzata sopra Windows 11: Microsoft prova da anni a rendere il PC una piattaforma gaming più vicina alle console. Stavolta però l’integrazione appare più profonda, anche grazie alla gestione delle attività in background e all’interfaccia pensata per controller.

Resta da capire quanto l’ottimizzazione sia reale: Microsoft parla di riduzione dei processi non necessari, ma non ha ancora pubblicato benchmark dettagliati sul guadagno prestazionale effettivo.

Windows Hello migliora affidabilità e persistenza

L’update KB5089549 interviene anche su Windows Hello, con correzioni che intervengono sia sul riconoscimento facciale sia sulla persistenza delle impronte digitali dopo gli aggiornamenti di sistema.

Chi gestisce notebook aziendali conosce bene il problema: alcuni aggiornamenti cumulativi o gli aggiornamenti più importanti di Windows 11 potevano invalidare i dati biometrici archiviati nel chip TPM (Trusted Platform Module): l’utente si trovava così costretto a riconfigurare il login biometrico dopo l’installazione.

Microsoft non ha fornito dettagli approfonditi sul cambiamento tecnico, ma il riferimento alla “persistence across upgrades” suggerisce modifiche nella migrazione dei dati protetti tra build differenti.

Feedback aptico e input: Microsoft spinge sull’interazione avanzata

Windows 11 continua a ricevere ottimizzazioni per dispositivi touch e penne digitali. Con KB5089549 arrivano nuovi effetti aptici per periferiche compatibili come Surface Slim Pen 2, ASUS Pen 3.0 e MSI Pen 2.

Gli effetti tattili si attivano durante operazioni come snap delle finestre, ridimensionamento degli elementi o allineamento degli oggetti in PowerPoint. Microsoft apre anche alla compatibilità futura con mouse avanzati, incluso Logitech MX Master 4.

In parallelo cambia la digitazione vocale: sparisce l’overlay a schermo intero e le animazioni sono integrate direttamente vicino al tasto di dettatura. Una modifica apparentemente estetica, ma che riduce l’effetto invasivo dell’interfaccia durante l’uso.

Più sicurezza per batch file e script .cmd

Uno degli interventi tecnicamente più interessanti riguarda l’elaborazione dei file batch. Microsoft introduce una modalità opzionale chiamata LockBatchFilesWhenInUse , attivabile attraverso una modifica nel registro di sistema o tramite policy Application Control for Business.

Quando l’opzione è attiva, Windows impedisce la modifica dei batch file durante l’esecuzione. Sembra una misura marginale, ma in realtà affronta un problema reale: alcuni malware e tool offensivi modificano script .cmd mentre sono in esecuzione per alterare flussi operativi o aggirare controlli.

Una volta installato l’aggiornamento KB5089549 oppure KB5087420, a seconda della versione di Windows 11 in uso, basta aprire il prompt dei comandi con i diritti di amministratore quindi digitare quanto segue per attivare la misura di protezione:

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor" /v LockBatchFilesWhenInUse /t REG_DWORD /d 1 /f

Qualora si volesse, in seguito, disattivarla, basta impartire l’istruzione che segue:

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor" /v LockBatchFilesWhenInUse /t REG_DWORD /d 0 /f

Negli ambienti aziendali, la funzione diventa interessante soprattutto lato server, quando si usano ancora automazioni legacy basate su batch script.

FAT32 arriva finalmente a 2 TB dal prompt comandi

Una modifica curiosa ma significativa riguarda il limite di formattazione FAT32 da riga di comando. Windows passava storicamente da 32 GB a un massimo teorico molto più elevato solo tramite utility di terze parti. Con l’update di maggio, il comando integrato in Windows 11 supporta finalmente volumi FAT32 fino a 2 TB.

Va chiarito un aspetto importante: FAT32 supportava già partizioni superiori ai 32 GB; era Windows a imporre artificialmente il limite durante la formattazione. Microsoft rimuove quindi una restrizione storica che risaliva ai tempi di Windows 2000 e Windows XP. L’intervento torna utile per i supporti USB sfruttati con firmware o dispositivi embedded che richiedono ancora il file system FAT32.

Store, barra delle applicazioni e memoria: meno problemi quotidiani

L’aggiornamento KB5089549 contiene anche numerose correzioni meno appariscenti ma probabilmente più importanti nell’uso reale.

Microsoft dichiara ad esempio di aver ridotto gli errori con il Microsoft Store, inclusi i codici 0x80070057, 0x80240008 e 0x80073d28 durante download e installazione applicazioni.

La barra delle applicazioni o taskbar riceve miglioramenti nella stabilità dell’area tray, mentre Delivery Optimization riduce l’utilizzo anomalo di memoria RAM. Ci sono interventi anche sul caricamento delle applicazioni all’avvio e sulla gestione dei profili colore monitor.

Un altro dettaglio interessante riguarda midisrv.exe : Microsoft migliora la compatibilità con driver audio di terze parti. La piattaforma MIDI di Windows 11 ha ricevuto parecchie modifiche negli ultimi due anni, soprattutto per favorire produzione musicale e dispositivi professionali.

Microsoft promette un aggiornamento più ambizioso per il 2026

Pur essendo un Patch Tuesday relativamente contenuto, il rilascio anticipa alcune direzioni future già confermate da Microsoft. L’azienda lavora infatti a un aggiornamento qualità più ampio previsto nel corso del 2026.

Tra le novità attese ci sono il ritorno della barra delle applicazioni liberamente spostabile in alto e a destra, sui lati dello schermo, ottimizzazioni pesanti sui menu contestuali e una riduzione dell’integrazione invasiva di Copilot. Le migliorie fanno parte delle 25 novità confermate da Microsoft per Windows 11 che arriveranno quest’anno.

Microsoft vuole anche accelerare la configurazione iniziale di Windows 11 introducendo gli aggiornamenti ignorabili durante la fase OOBE. È una scelta che risponde a critiche ormai diffuse: tempi di setup troppo lunghi e presenza crescente di suggerimenti promozionali all’interno dell’interfaccia.

Da una parte Microsoft vuole modernizzare l’interfaccia e integrare servizi cloud e AI; dall’altra deve recuperare fluidità, semplicità e coerenza tecnica che molti utenti ritengono peggiorate rispetto a Windows 10. Gli aggiornamenti di maggio 2026 sembrano andare proprio nella seconda direzione.