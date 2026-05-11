Windows 11 dipende ancora da codice scritto oltre 30 anni fa: la conferma di Microsoft

Tra i “grandi” di Microsoft c’è sicuramente Mark Russinovich, figura considerata da anni uno dei massimi esperti mondiali di sistemi operativi Windows, debugging e infrastrutture cloud. Il suo nome è diventato leggendario tra amministratori di sistema, sviluppatori e professionisti della cybersecurity grazie alla creazione di Sysinternals, una suite di strumenti avanzati per l’analisi e la diagnostica di Windows che ancora oggi è utilizzata quotidianamente in aziende, SOC (Security Operations Center) e ambienti enterprise di tutto il mondo. Tra tutte citiamo ad esempio l’utilità Sysmon che gli ingegneri di Windows 11 hanno recentemente deciso di integrare nel sistema operativo.

Chi utilizza Windows da decenni lo nota subito: sotto l’interfaccia moderna di Windows 11 sopravvivono ancora finestre, API e componenti storici che arrivano direttamente dagli anni ’90. Stavolta però non si tratta di supposizioni o analisi della community: a confermarlo è proprio Russinovich, CTO di Microsoft Azure, che in un intervento pubblicato sui canali Microsoft Dev Docs ha ammesso senza troppi giri di parole che il vecchio modello Win32 continua a rappresentare una parte fondamentale del sistema operativo.

Perché Win32 continua a dominare Windows 11

La dichiarazione di Russinovich ha attirato attenzione per il momento in cui arriva. Microsoft sta cercando di rilanciare l’immagine di Windows 11 dopo mesi di critiche legate a consumi di memoria, frammentazione dell’interfaccia, aggiornamenti problematici e prestazioni spesso inferiori alle aspettative, soprattutto sui PC meno recenti.

Il tema della compatibilità pesa sull’architettura Windows da oltre 30 anni: eliminarla di colpo significherebbe rompere milioni di applicazioni enterprise ancora utilizzate in aziende, ospedali, fabbriche e Pubblica Amministrazione.

Russinovich ha sintetizzato il paradosso con una battuta piuttosto efficace: negli anni ’90 molti immaginavano auto volanti e stazioni lunari nel 2026, non certo API (Application Programming Interfaces) progettate ai tempi di Windows 95 ancora centrali nel desktop moderno. Eppure è esattamente ciò che accade oggi.

Quando si parla di Win32, spesso si pensa genericamente a “codice vecchio”. In realtà il termine identifica un enorme insieme di API, librerie e meccanismi introdotti con Windows NT e Windows 95 per permettere alle applicazioni di interagire con il sistema operativo: funzioni come CreateWindow() , ReadFile() , GetMessage() o RegOpenKeyEx() esistono da decenni e ancora oggi restano essenziali.

Quasi ogni applicazione desktop tradizionale per Windows utilizza almeno una parte dell’infrastruttura Win32: il “file manager” Esplora file, molti pannelli del sistema operativo, utilità di amministrazione, software CAD, strumenti industriali e persino componenti moderni di Windows 11 dipendono ancora da quel layer storico.

Il fallimento di WinRT e della rivoluzione Windows 8

L’intero successo commerciale di Windows nel mercato professionale si basa proprio sulla retrocompatibilità: un software gestionale scritto per Windows XP, in molti casi, continua ancora oggi a funzionare su Windows 11 25H2 con modifiche minime. Dal punto di vista aziendale è un vantaggio enorme.

Russinovich ha spiegato che proprio questa enorme base software ha reso Win32 una sorta di fondazione permanente del sistema operativo: ogni tentativo di sostituirla completamente ha incontrato problemi enormi: compatibilità, adozione limitata oppure prestazioni inferiori rispetto alle applicazioni native tradizionali.

Microsoft aveva già provato a ridisegnare l’architettura applicativa di Windows durante l’era Windows 8.x. In quel periodo l’azienda spinse fortemente su WinRT, piattaforma pensata per applicazioni sandboxed, interfacce touch e distribuzione tramite Microsoft Store. L’idea era ambiziosa: creare un ambiente più sicuro, più moderno e meglio integrato con ARM e dispositivi mobili. Molti ricordano infatti la UI Metro e le applicazioni fullscreen introdotte nel 2012.

Il progetto però non ha mai sostituito davvero Win32: gli sviluppatori enterprise non avevano alcun interesse a riscrivere software enormi per un framework ancora immaturo. Inoltre WinRT limitava parecchio l’accesso basso livello al sistema, elemento fondamentale per antivirus, strumenti di monitoraggio, utility amministrative e software professionali.

Alla fine Microsoft ha dovuto mantenere entrambe le architetture. Ancora oggi Windows 11 utilizza una miscela di tecnologie differenti: Win32 classico, componenti .NET, UWP, Windows App SDK, WinUI 3 e porzioni web basate su WebView2, così tanto vituperato. Ed è proprio questa stratificazione a creare molte delle incoerenze visive e tecniche che gli utenti notano quotidianamente.

Basta aprire Gestione Disco, l’editor del registro di sistema o alcune finestre avanzate per la gestione della rete per ritrovarsi improvvisamente davanti a interfacce quasi identiche a quelle di Windows 2000 o Windows XP.

Compatibilità contro modernizzazione

Microsoft si trova in una posizione complicata. Da un lato deve modernizzare Windows per renderlo competitivo contro macOS e Linux desktop; dall’altro non può rompere la compatibilità software che rappresenta il vero motivo per cui il sistema operativo domina ancora il mercato professionale.

Ogni volta che Microsoft prova a sostituire componenti storici emergono problemi inattesi. Vale per il menu contestuale di Windows 11, criticato perché più lento rispetto alla versione classica; vale per il nuovo pannello Impostazioni che ancora oggi non copre completamente il vecchio Pannello di Controllo; vale persino per File Explorer, che continua a utilizzare parti di codice estremamente datate.

La situazione si complica ulteriormente sul piano sicurezza. Molte tecnologie legacy espongono meccanismi nati in un’epoca in cui malware, ransomware e attacchi kernel-level non rappresentavano una minaccia diffusa come oggi.

Per compensare, Microsoft ha introdotto strati aggiuntivi come VBS (Virtualization Based Security), Credential Guard, Smart App Control, isolamento driver e protezioni basate su hypervisor. Però tutte queste mitigazioni aumentano consumo RAM, latenza e complessità del sistema.

In altre parole: Windows moderno spesso non appare pesante perché scritto male in assoluto, ma perché deve mantenere compatibilità con software progettati in epoche completamente diverse.

Sysinternals racconta bene il problema “compatibilità contro modernizzazione”

Ogni volta che Microsoft prova a sostituire componenti storici emergono problemi inattesi: vale per il menu contestuale di Windows 11, criticato perché più lento rispetto alla versione classica; per il nuovo pannello Impostazioni che ancora oggi non copre completamente il vecchio Pannello di Controllo; persino per Esplora file, che continua a utilizzare parti di codice estremamente datate.

La situazione si complica ulteriormente sul piano sicurezza: molte tecnologie legacy espongono meccanismi nati in un’epoca in cui malware, ransomware e attacchi kernel-level non rappresentavano una minaccia diffusa come oggi.

Per compensare, Microsoft ha introdotto strati aggiuntivi come VBS (Virtualization Based Security), Credential Guard, Smart App Control, isolamento driver e protezioni basate su hypervisor. Però tutte queste mitigazioni aumentano consumo RAM, aumentano la latenza e la complessità del sistema.

In altre parole, Windows moderno spesso non appare pesante perché scritto male in assoluto, ma perché deve mantenere compatibilità con software progettati in epoche completamente diverse.

Russinovich ha citato anche due strumenti storici sviluppati personalmente nel 1996: Sysmon e ZoomIt. Entrambi nascono sotto l’ombrello di Sysinternals, raccolta di utilità evolute già citata in precedenza. La cosa interessante è che questi strumenti non solo funzionano ancora, ma risultano persino più utili oggi rispetto a 20 anni fa!

Windows 11 continua davvero a usare codice degli anni ’90?

La risposta è sì, ma con una precisazione importante: non significa che Windows 11 esegua semplicemente binari identici a quelli di Windows 95. Molti componenti sono stati aggiornati, ricompilati e adattati nel corso degli anni. Tuttavia, architettura, API e logiche di base derivano ancora direttamente dal modello Win32 originario.

Windows NT, da cui deriva tutta la linea moderna del sistema operativo Microsoft, nasce nei primi anni ’90 e il kernel attuale di Windows 11 mantiene ancora compatibilità con molte scelte architetturali fatte allora.

Il software enterprise raramente premia le rivoluzioni radicali: punta sulla stabilità, prevedibilità e compatibilità a lungo termine. Linux lato server segue una filosofia simile; anche IBM continua a mantenere compatibilità con software vecchi di decenni sui sistemi mainframe.

La differenza è che Windows espone l’eredità del passato in maniera molto più visibile: le vecchie finestre di dialogo, le API storiche e la convivenza tra interfacce diverse rendono evidente la stratificazione tecnica accumulata nel tempo.

La sfida reale per Microsoft

Interpretando le parole di Russinovich si capisce che la sfida consiste nel trovare un equilibrio delicato. Microsoft da una parte investe in AI, Copilot e funzionalità cloud-native (anche troppo…, l’abilitazione di queste funzionalità in Windows dovrebbe esser facoltativa, n.d.r.); dall’altra continua a trasportare un’enorme quantità di codice legacy che non può eliminare senza conseguenze pesanti.

Il rischio più concreto non è tanto la presenza di Win32, quanto la crescente complessità interna del sistema operativo: ogni layer aggiunto per mantenere compatibilità aumenta superficie d’attacco, possibilità di bug e difficoltà di manutenzione.

Secondo il CTO Microsoft, il fatto che Win32 sia ancora centrale nel 2026 non rappresenta necessariamente un fallimento tecnologico. Piuttosto dimostra quanto sia difficile sostituire una piattaforma software capace di sostenere milioni di applicazioni per oltre 30 anni senza interrompere la continuità operativa di aziende e utenti. Windows 11 resta insomma vittima del successo storico di alcuni suoi predecessori.