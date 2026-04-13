Svolta storica Windows 11: FAT32 supera il limite dei 32 GB dopo 30 anni

Il rilascio delle più aggiornate versioni di anteprima di Windows 11 ha introdotto alcune novità inaspettate relative alla gestione dello storage dei dati. Microsoft ha infatti superato un limite storico che persisteva nel sistema operativo da decenni: la restrizione della formattazione in FAT32 a un massimo di 32 GB.

Con le nuove build Insider, il vincolo viene rimosso almeno a livello di riga di comando. Ora è possibile formattare unità FAT32 fino a 2 TB senza ricorrere a utilità di terze parti. Una modifica che può sembrare marginale, ma che in realtà elimina una delle incongruenze più evidenti della piattaforma.

Cos’è FAT32 e quanto è utilizzato ancora oggi

FAT32 è uno dei file system più noti e longevi: introdotto dall’azienda di Redmond nel 1996 con Windows 95 OSR2, nasce come evoluzione diretta di FAT16 per gestire dischi più grandi e migliorare l’efficienza nell’allocazione dei file.

Dal punto di vista tecnico, FAT32 utilizza una tabella di allocazione per tracciare la posizione dei dati sul disco. È un sistema semplice, poco oneroso in termini di risorse e altamente compatibile: proprio questa semplicità lo ha reso uno standard de facto per anni, soprattutto su dispositivi rimovibili come chiavette USB e schede SD.

Oggi non è più il file system principale nei sistemi operativi moderni. Soluzioni come NTFS ed exFAT offrono funzionalità più avanzate: journaling, gestione dei permessi, maggiore affidabilità e supporto a file di grandi dimensioni. FAT32, invece, mantiene limiti evidenti, tra cui il più noto è la dimensione massima di 4 GB per singolo file.

Il punto interessante è che, nonostante questi limiti, FAT32 non è affatto scomparso, rimanendo in uso in diversi scenari. Molti firmware di schede madri richiedono una chiavetta FAT32 per gli aggiornamenti; diverse console e dispositivi multimediali riconoscono solo questo formato; inoltre, sistemi embedded e hardware meno recenti continuano a dipendere da FAT32 per motivi di compatibilità.

Va detto però che il suo utilizzo è sempre più mirato. Non lo si sceglie per prestazioni o sicurezza, ma per interoperabilità. Quando serve un formato leggibile ovunque, senza driver aggiuntivi o vincoli di sistema, FAT32 resta una scelta pratica, anche nel 2026.

FAT32: il superamento del limite dei 32 GB dopo 30 anni

Storicamente, sebbene il file system FAT32 fosse teoricamente in grado di supportare volumi molto più ampi, l’interfaccia di Windows ne limitava la creazione a 32 GB, spingendo gli utenti verso NTFS o exFAT per partizioni di dimensioni superiori.

Incredibile che dopo trent’anni, Microsoft si sia decisa a elevare il supporto di unità di dimensioni fino a 2 TB.

L’incremento da 32 GB a 2000 GB rappresenta un salto evolutivo per la compatibilità e la flessibilità del sistema, specialmente in contesti in cui il formato FAT32 è ancora richiesto per motivi di interoperabilità con dispositivi legacy o sistemi embedded.

Al momento, la nuova capacità non è ancora stata integrata nell’interfaccia grafica (GUI) standard di Windows: come accennato in precedenza, gli utenti che operano sulle build Insider di Windows 11 devono procedere tramite interfaccia a riga di comando (CLI), leggasi prompt dei comandi o finestra del terminale, utilizzando il comando format .

Prospettive sulla GUI e sviluppi futuri

È fondamentale sottolineare che l’innovazione introdotta da Microsoft sul supporto per il file system FAT32 è attualmente confinata al Canary Channel di Windows 11, un ramo di sviluppo che esplora funzionalità che potrebbero non vedere mai la luce nella versione stabile del sistema operativo.

Un aspetto cruciale per l’adozione di massa del supporto FAT32 fino a 2 TB consisterà comunque nella futura integrazione all’interno della finestra di dialogo di formattazione basata su interfaccia grafica. Interfaccia che tra l’altro è anch’essa davvero “vecchio stile”: basti considerare che nascosta in Windows 11 c’è ancora la formattazione delle unità con MS-DOS (!).

Ottimizzazione della lettura dei metadati delle unità

Le novità, tuttavia, non si fermano al file system FAT32: la gestione dello storage nelle interfacce moderne Windows non ha mai raggiunto l’efficienza degli strumenti legacy, così la società di Redmond ha deciso di intervenire anche su questo aspetto.

Il punto critico era legato al modo in cui l’app Impostazioni interrogava il sottosistema di storage: a differenza di strumenti come Gestione Disco ( Windows+X , Gestione disco), che utilizzano API più dirette e consolidate, l’interfaccia moderna di Windows 11 si appoggia a layer intermedi e a chiamate asincrone per recuperare informazioni su partizioni, file system e utilizzo.

In pratica, su volumi di grandi dimensioni – soprattutto hard disk meccanici con più partizioni – il recupero dei metadati comporta un overhead significativo. Il problema non era tanto la quantità di dati, quanto la gestione delle richieste: operazioni sincrone e blocchi nella renderizzazione costringevano l’interfaccia ad attendere il completamento delle query.

Con le nuove build di Windows 11, Microsoft sembra aver rivisto questa logica. Non ci sono dettagli ufficiali sul codice, ma il comportamento osservato suggerisce un uso più efficiente del caricamento lazy e una separazione più netta tra UI e data fetching. Il risultato è evidente: l’apertura delle proprietà delle unità di memorizzazione avviene quasi istantaneamente, anche su macchine virtuali con risorse limitate.

Ridurre le operazioni bloccanti significa anche migliorare la reattività generale dell’interfaccia e limitare situazioni in cui l’utente interpreta un ritardo come un malfunzionamento.

Riduzione dei prompt UAC nelle operazioni di sola lettura

Un’altra modifica meno evidente ma significativa riguarda la gestione di UAC (User Account Control). In precedenza, accedere alla sezione Impostazioni di archiviazione poteva attivare subito una richiesta UAC, anche per operazioni puramente informative.

Si tratta di una scelta discutibile: la richiesta di privilegi elevati per una semplice visualizzazione rompe il flusso di lavoro e introduce una complicazione in più. Ora il comportamento cambia: il prompt compare solo quando si accede a funzioni che richiedono effettivamente permessi amministrativi, come la gestione dei file temporanei.